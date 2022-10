La mode à l'assaut des marketplaces avec Lectra

Kubix Link d’un côté, Neteven de l’autre. En unissant la première, une solution de gestion de l’information produit ; à la seconde, une plateforme d’intégration des marketplaces facilitant la distribution multicanale, Lectra, acteur majeur de l’industrie 4.0 notamment sur le marché de la mode, entend apporter une réponse aux problématiques de gestion de données des marques.



Avec Connected PIM by Lectra, une entreprise de la mode pourra vendre sur différents sites digitaux et autres places de marché sans se soucier de l’uniformisation des données produit. Le type, la description marketing, la taille, la couleur, la matière et la composition trouveront naturellement leur place quel que soit le support. "Nous avions deux logiciels et nous avons réuni le meilleur des deux mondes", sourit Greg Zemor, co-fondateur et directeur général de Neteven, société du groupe Lectra.



Intégration native avec les marketplaces

"Les marketplaces ont des exigences et des contraintes hétérogènes tandis que les critères d’éligibilité de la donnée sont évolutifs." Pour faire face à ces divergences et changements, Connected PIM by Lectra intègre les attentes des principales marketplaces, près de 80, de façon native. "La marque va choisir sa marketplace en fonction de sa stratégie de distribution tandis que notre solution va apporter une certaine conformité, simplifier et unifier cette distribution."



Amazon, Zalando, La Redoute, Farfetch, 24S, les Galeries Lafayette… De la plateforme la plus généraliste aux spécialistes du textile et de la mode, les marques devraient ainsi pouvoir multiplier facilement leur présence en ligne et avoir un suivi complet. « Neteven gère les prix, les stocks, les commandes, les données de conso avec du reporting… Nous assurons tout le suivi du cycle de vente. »

Gain de temps et d’argent

De leurs côtés, les marques connaissent le potentiel de la vente en ligne. "Elles vont tester une marketplace et en voyant les volumes de vente, voudront accroitre leur présence mais il faut la ressource technique pour faire l’intégration et suivre les évolutions." Greg Zemor encourage donc les marques à se concentrer sur leur métier, la mode, tandis que Lectra les affranchit de la complexité de gestion avec une seule solution pour deux dimensions.



"Connected PIM devient une boucle vertueuse entre la donnée produit et le consommateur." En parallèle, la place de marché met en avant les attentes des clients et la marque peut alors optimiser ses informations et enrichir la donnée du produit pour y répondre et ainsi maximiser ses ventes. "L’expertise produit des marketplaces est mise au service de la marque. La donnée enrichie va alors servir à l’ensemble de ses supports."