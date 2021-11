La néo-assurance Leocare lève 110 millions de dollars pour proposer un contrat unique

La néo-assurance rennaise Leocare lève 110 millions de dollars. Une série B menée par Eight Roads et ses investisseurs historiques Felix Capital, Ventech et Daphni qui vient compléter la série A de 15 millions d'euros annoncée en janvier dernier. La start-up fondée en 2017 est un assureur multi-services (habitation, auto, moto, smartphone, etc.) accessible facilement via une application.



Vers un contrat d'assurance unique

Avec cet apport financier, Leocare veut accélérer la mise à disposition d'un contrat d'assurance unique pour tout le foyer recoupant les différentes assurances. La start-up assure que les clients auront une expérience plus fluide que ce soit pour les devis, la souscription, l'assistance, les sinistres, les services, etc. L'offre pourra être personnalisée selon les profils et ajustable à tout moment via l'application. Leocare assure que ce regroupement de toutes les assurances conduira à un gain économique pour les clients. Une autre piste de réflexion est menée dans le but de lancer en 2022 une offre d'assurance mixte pour l'automobile, la moto et les nouvelles mobilités.



La jeune pousse met en avant la personnalisation des services. Elle assure s'appuyer sur les données et observer les besoins de ses assurés notamment pour se positionner sur la prévention et non plus uniquement sur la protection. Des notifications peuvent être envoyées selon le profil de chacun et des services proposés. A ce niveau, Leocare souhaite développer une fonctionnalité de recommandation qui s'appuie sur les choix réalisés par ses assurés (proposer ces services à d'autres profils similaires).



Cette levée de fonds va également permettre à la jeune pousse de s'étendre en Europe à commencer par l'Espagne dès 2022. Pour répondre à toutes ces attentes, Leocare prévoit de créer 150 postes pour atteindre les 240 employés fin 2022. La néo-assurance basée à Rennes a également des locaux à Paris et Madrid. Le Rennais revendique 300 000 téléchargements de son application mais ne précise pas le nombre d'assurés. La jeune pousse souhaite atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d’euros en 2022 et avoir 1 million de clients en 2025 en France et en Europe.