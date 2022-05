La néobanque Shine ajoute l'encaissement d'espèces à son compte pro

La néobanque pour les profesionnels Shine, qui appartient depuis juillet 2020 à la Société Générale, annonce ce mardi 24 mai qu'elle lancera cet été d'un service d'encaissement d'espèces. S'adressant tout particulièrement aux restaurateurs, artisans, commerçants et professions libérales, ce nouveau service s'appuie sur le réseau des buralistes, dans toute la France métropolitaine.



"Le dépôt de cash était très attendu par nos client·e·s. Même si beaucoup n’en avaient qu’un besoin ponctuel", déclare dans un communiqué Nicolas Reboud, le patron de Shine. "C’est la fin d’un dilemme. Les commerçants n’auront plus à choisir entre la modernité d’un compte en ligne et la nécessité de pouvoir accepter tous les moyens de paiement."



Une option rare

Le dépôt d'espèces est généralement exclu des comptes pros en ligne, et même des offres grand public des banques en ligne. Peu d'acteurs (Hello Banque dans les agences BNP Paribas, Monabanq dans le réseau CIC) proposent cette option, qui reste l'une des chasses gardées des banques traditionnelles. Qonto, par exemple, en est dépourvue.



Pour offrir cette nouvelle possibilité à ses clients, on aurait pu imaginer que Shine s'appuierait sur le réseau d'agences Société Générale, mais ce n'est pas le cas. Elle s'est associée à Brink's, plus connue pour ses services de transport de fonds. Le groupe met à disposition un réseau de 2000 buralistes. Le réseau des buralistes est également exploité, de manière plus large, par la banque Nickel (BNP Paribas).

Réservé aux formules premium

Il sera possible de déposer jusqu'à 3000 euros d'espèces par mois, sans frais. En revanche, pour disposer de cette option, les clients devront s'abonner au forfait Premium (14,90 euros par mois) ou Business (26,90 euros). Ces deux abonnements permettent également d'encaisser des chèques. Pour déposer leurs espèces, les clients n’auront qu’à éditer un code barre via l'application Shine et à le présenter au buraliste. Il sera instantanément crédité.



Fondée en 2018, Shine revendique plus de 100 000 clients. La néobanque a obtenu en septembre 2021 un agrément d'établissement de paiement, qui lui a permis entre autres de lancer ce nouveau service d'encaissement d'espèces.