La patronne de YouTube, Susan Wojcicki, tire sa révérence après 25 ans chez Google

Susan Wojcicki, CEO de YouTube depuis neuf ans, a annoncé hier, dans un mail envoyé aux employés, qu’elle se retirait de ses fonctions pour "entamer un nouveau chapitre" axé sur sa famille, sa santé et les projets personnels qui la passionnent.

C’est Neal Mohan, son bras droit de longue date, qui lui succédera à la tête du plus grand site d'hébergement de vidéos au monde. Susan Wojcicki continuera de l'accompagner le temps de la transition, puis elle conservera un rôle consultatif au sein de Google et d'Alphabet.

Une figure emblématique présente dès les débuts de la firme

Il faut dire que Susan Wojcicki était une figure emblématique du géant américain. Elle a fait partie intégrante de la création de Google en louant son garage de la Silicon Valley aux cofondateurs Larry Page et Sergey Brin en 1998. Une histoire sur laquelle elle est revenue dès le début de sa lettre.

"Il y a 25 ans, j'ai pris la décision de rejoindre un duo d'étudiants diplômés de Stanford qui construisaient un nouveau moteur de recherche. J'ai vu le potentiel de ce qu'ils construisaient, qui était incroyablement excitant, et bien qu’il n’y avait que quelques utilisateurs et aucun revenu, j'ai décidé de rejoindre l'équipe. Ce fut l’une des meilleures décisions de ma vie".

Elle a été recrutée un an plus tard en tant que directrice marketing (la seizième employée du groupe) et y est finalement restée pendant un quart de siècle. Parmi ses nombreuses responsabilités au fil des ans, elle a notamment participé à la création d'AdSense en 2003 et a chapoté l'acquisition de DoubleClick en 2007. Elle prend la tête de YouTube en 2014.

Au cours de son mandat, YouTube a pris une importance croissante dans l'activité de Google, qui avait racheté le site en 2006 sur ses recommandations, Google Videos (qu'elle dirigeait alors) ne parvenant pas à y faire face. En 2022, la plateforme a généré 29,2 milliards de dollars de ventes de publicités, réalisant plus de 10% du chiffre d'affaires total d'Alphabet.

"Un successeur prêt à diriger YouTube au cours de sa prochaine décennie de succès"

L’ancienne CEO montre une entière confiance en son successeur Neal Mohan, avec qui elle a travaillé pendant quinze ans. Diplômé de Stanfort, il est arrivé chez Google avec l'acquisition de DoubleClick en 2007, puis est devenu vice-président principal de Display and Video Ads et chef de produit de YouTube en 2015.

"Il a joué un rôle central dans le lancement de certains de nos plus grands produits, notamment YouTube TV, YouTube Music et Premium et Shorts, et a dirigé notre équipe Trust and Safety, en veillant à ce que YouTube soit à la hauteur de sa responsabilité en tant que plateforme mondiale. Il connaît parfaitement notre produit, nos activités, nos communautés de créateurs et d'utilisateurs et nos employés. Neal sera un formidable leader", a-t-elle assurée.

"Et un successeur prêt à diriger YouTube au cours de sa prochaine décennie de succès", a ajouté Sundar Pichai, CEO d'Alphabet, dans un communiqué. Le départ de Susan Wojcicki revêt un caractère symbolique. Pendant des années, elle a été l'une des rares femmes à diriger une grande entreprise technologique, réussissant à percer le plafond de verre de la Silicon Valley.