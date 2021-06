La pépite Iumtek scrute les microparticules au laser grâce à ses analyseurs chimiques

Parfois, le transfert prend du temps. Créée fin 2017 à partir de brevets du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Iumtek veut démocratiser pour l’industrie une technologie présente depuis plusieurs décennies dans les labos : la spectroscopie de plasma induit par laser (Libs, selon l’acronyme anglais).



Créer des instruments de mesure

"Cette techno repose sur un principe d’identification des éléments atomiques, explique Ronald Berger-Lefébure, le fondateur et président de la start-up. Elle mobilise un faisceau laser pour provoquer un plasma de la matière à analyser, et en interprète ensuite l’émission d’énergie photonique, la lumière renvoyée." De quoi réaliser "des instruments de mesure multi-élémentaires, en temps réel et in situ", c’est-à-dire capables d’analyser toutes sortes de matériaux sans préparation préalable pour en spécifier la nature et la concentration, ajoute l’entrepreneur.



Cette solution pourrait intéresser les industriels en quête de méthodes de qualification autonomes et en temps réel, ou venir améliorer les programmes de détection des pollutions atmosphériques aux métaux lourds.



Pour développer les briques mécaniques et logicielles nécessaires à la démocratisation du Libs, Iumtek est hébergée chez Accelair, l’accélérateur de start-up d’Air liquide, aux Loges-en-Josas, dans les Yvelines. La pépite commercialise depuis 2018 un instrument qui analyse tous types de matériaux pour les procédés industriels. Et vise désormais des appareils plus précis et spécifiques.