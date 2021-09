Synapse Medicine obtient une certification pour son outil d'aide à la prescription médicale

C'est une étape majeure pour la jeune pousse bordelaise Synapse Medicine. Sa plateforme a obtenu la certification de "logiciel d'aide à la prescription" (LAP) selon le référentiel de la Haute autorité de santé (HAS), annonce l'entreprise dans un communiqué.



Comme l'explique Marie Lentz, responsable Affaires réglementaires et qualité de la start-up, ce précieux sésame est "une plus-value indispensable auprès des professionnels de santé". En pratique, les éditeurs de logiciels intégrant la plateforme de Synapse sont désormais considérés comme des distributeurs et donc dispensés de cette certification eux-mêmes. La certification permet aussi aux praticiens de bénéficier d'un forfait spécifique permettant de faciliter le remboursement des frais associés à l'organisation de leurs cabinets.



Une alternative au Vidal et au BCB

Le logiciel de Synapse Medicine se positionne désormais comme une alternative au Vidal Expert et BCB (Base Claude Bernard), deux bases de références sur les médicaments.



Synapse Medicine a été fondée en 2017 par Clément Goehrs, Louis Létinier et Bruno Thiao-Layel. Elle a développé une plateforme SaaS pour prévenir les risques iatrogènes, c'est-à-dire l'ensemble des effets néfastes qui peuvent être provoqués par un traitement médical, lors de la prescription par les médecins, la délivrance par les pharmaciens et la prise de médicaments par le grand public.



Le mésusage des médicaments, un sujet de santé publique

Si les trois fondateurs se sont intéressés à ce sujet de santé publique, c'est que le mésusage des médicaments a des conséquences dramatiques. En effet, 10 000 à 30 000 décès par an sont imputés au mésusage et 130 000 hospitalisations pourraient être évitées chaque année en France.



La plateforme de la jeune pousse, également disponible sous forme d'application mobile, s'adresse aux professionnels de santé tels que les médecins et les pharmaciens, pour les aider dans leur quotidien mais également aux entreprises de télémédecine, groupements de pharmacies, assurances et mutuelles, ainsi qu'aux hôpitaux et aux centres de santé.



L'outil dispose de différentes fonctionnalités : contre-indications et vigilances médicamenteuses, posologie maximale, effets indésirables et interactions médicamenteuses. Un module est également dédié à la détection de médicaments inappropriés chez les patients âgés de plus 65 ans.



Synapse Medicine sélectionné par l'ANSM

La plateforme de Synapse Medicine a été utilisée pendant la pandémie de Covid-19 par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). La plateforme baptisée "Medication Shield" permet de faciliter la gestion de la déclaration d'effets indésirables du vaccin contre le Covid-19. Grâce à un système d'apprentissage automatique, elle est capable de "coder" ces signalements selon la classification "MedDRA" (dictionnaire médical pour les activités réglementées) et de les prioriser par ordre de gravité.