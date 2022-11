La place de marché de produits agricoles Agriconomie lève 60 millions d'euros

C'est le retour des grosses levées de fonds dans la French Tech, qui s'étaient faites rares ces derniers mois. Ce mardi, l'éditeur de logiciels de marketing Sarbacane annonce un tour de table de 55 millions d'euros, et le site d'e-commerce spécialisé dans les produits agricoles Agriconomie une levée de fonds de 60 millions d'euros. Le quotidien Les Echos, à l'origine de l'information, précise que les fonds Temasek (fonds souverain singapourien), TreïsGroup, Aliment Capital et Eurazeo (déjà présent au capital) ont participé à ce financement.

100 millions d'euros de chiffre d'affaires

Agriconomie vend des produits destinés aux exploitations agricoles : engrais, produits phytosanitaires, semences, nourriture animale, outillage et matériel. Plus de 250 000 produits sont référencés sur le site, qui est aussi une place de marché. Fondée en 2015, la société a été créée par des enfants et petits-enfants d'agriculteurs. Elle revendique selon Les Echos 120 000 clients, soit 35% des agriculteurs français. Son chiffre d'affaires en 2021 a atteint 72 millions d'euros et devrait s'élever à 100 millions en 2022.



Le site propose également un abonnement mensuel à 10 euros permettant d'avoir accès à des réductions, des analyses et un conseiller dédié, souscrit par 3000 clients.



A l'avenir, la société souhaite développer l'agriculture raisonnée, accélérer son développement international notamment en Italie, en Espagne et en Allemagne, réduire ses coûts logistiques, et permettre aux distributeurs agricoles de développer leur présence en ligne, sur un secteur qui a pris du retard dans sa numérisation.