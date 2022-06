La plateforme de coaching en ligne CoachHub lève 200 millions de dollars

Huit mois après son tour de table de 80 millions de dollars en série B, la plateforme de coaching en ligne CoachHub annonce une nouvelle levée de fonds de 200 millions de dollars. Celui-ci a été réalisé auprès des investisseurs historiques Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Signals Venture Capital, Silicon Valley Bank Capital, et accueille deux nouveaux entrants : Sofina et SoftBank Vision Fund 2.



La société allemande offre des solutions d'accompagnement personnalisé aux professionnels (dirigeants, cadres supérieurs, managers…) au moyen de sessions de coaching vidéo sur ordinateur ou sur mobile.



Une offre "bien-être" est également disponible pour tous les salariés, axée sur le développement personnel. La plateforme met en relation les entreprises avec un réseau de 3500 coachs certifiés (ICF, EMCC, AC, ECA, EASC), parlant plus de 60 langues et en mesure d'intervenir sur n'importe quel fuseau horaire.



deux acquisitions en six mois

En septembre 2021, CoachHub a racheté la plateforme de coaching française MoovOne, qui travaillait avec plusieurs grands comptes tels que L’Oréal, Axan Engie et Orange. L'entreprise a poursuivi ses acquisitions en mettant la main en février 2022 sur l'autrichien Klaiton Coaching.



"Alors que les lieux de travail continuent de s'adapter à la nouvelle normalité des modèles hybrides, les dirigeants ont besoin d'un soutien individuel et de solutions pour stimuler la performance, l'engagement et la motivation des employés, tout en gardant le bien-être au premier plan, ce qui entraîne une envolée de la demande mondiale pour les services de coaching digital", déclare Matti Niebelschuetz, cofondateur de CoachHub, dans un communiqué.



CoachHub prévoit d’augmenter ses effectifs en passant de 850 collaborateurs à plus de 1000 d'ici la fin de l'année. En France, la société emploie près de 100 collaborateurs. Son équipe de R&D est composée d'ingénieurs, de psychologues et d'experts en sciences du comportement.