La plateforme de discussion Discord s’offre Ubiquity6, start-up de réalité augmentée

La célèbre plateforme de communication vidéo Discord s’est offert la start-up de réalité augmentée Ubiquity6. L’annonce a été faite ce lundi 28 juin par le PDG d’Ubiquity6, Anjney Midha à travers une courte note sur le site web de la start-up. Ubiquity6 a déclaré que son équipe aidera Discord à débloquer "des expériences partagées pour plus de 150 millions de personnes." Les deux entreprises n’ont pas fourni plus de détails, ni partagé le cout de l’opération.



Lancée en 2017, Ubiquity6 a commencé en développant Displayland, une application de réalité augmentée permettant la numérisation 3D d’environnements physiques à l’aide d’un smartphone. Peinant à trouver son public, la start-up s’est peu à peu détachée de Displayland. Récemment, Ubiquity6 est passée aux expériences partagées en ligne avec une nouvelle application appelée Backyard qui permet des conversations vidéo avec des mini-jeux intégrés.



Disponible en version bêta depuis quelques mois, Backyard devait être lancée publiquement au printemps. La start-up a depuis mis à jour son site web indiquant son acquisition par Discord. "Notre plateforme, nos jeux et nos activités ont trouvé une nouvelle maison sur Discord, et nous sommes impatients de partager dans les mois à venir le meilleur de Backyard sur Discord", peut-on lire sur le site.



Toucher un public plus large

Depuis son lancement, Ubiquity6 a levé 37,5 millions de dollars auprès d’investisseurs de premier plan, dont Benchmark, First Round, Kleiner Perkins et Gradient Ventures de Google. En rejoignant la plateforme d’échange textuel et vocal plébiscitée par les joueurs de jeux vidéo, Discord, Ubiquity6 espère bien toucher un public plus large. "Notre mission à Ubiquity6 a toujours été de débloquer de nouvelles façons pour les utilisateurs de se connecter à travers des expériences partagées", a écrit le PDG d'Ubiquity6. "Rejoindre Discord aujourd’hui nous permet d’accélérer cette mission", a-t-il ajouté.



De son côté, Discord revendique depuis décembre 2020, 140 millions d’utilisateurs actifs par mois. Connu en tant que plateforme communautaire permettant aux joueurs de jeux vidéo de communiquer gratuitement par vidéo, Discord a récemment noué un partenariat avec Sony Interactive Entertainment. Depuis la pandémie de Covid-19, le réseau social a connu un véritable boom et son usage s’est largement diversifié, dépassant les frontières des jeux vidéo.



Bien que cette nouvelle acquisition semble concerner exclusivement les activités de Backyard, Ubiquity6 pourrait, à termes, mettre son expertise en réalité augmentée au profit du réseau social.