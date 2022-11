La plateforme de location de vêtements Les Cachotières veut rendre la mode plus écolo

"90% de l’impact néfaste d’un vêtement sur la planète résulte de sa production." Agathe Cuvelier, fondatrice du site Les Cachotières met ce chiffre en avant pour insister sur la nécessité de faire évoluer les pratiques liées à la mode. La professionnelle du secteur précise un autre indicateur selon lequel, après son achat, une robe de soirée ou de cocktail ne sera portée que deux ou trois fois, reléguée au placard la plus grande partie de sa vie.



"En louant cette tenue, on amortit son bilan carbone !" Ajoutez à cela un souci d’économie et vous obtenez les raisons qui ont conduit à la création de la plateforme Les Cachotières en 2015. Styliste modeliste également formée au marketing de mode, Agathe Cuvelier a voulu faire revivre les vêtements endormis dans les armoires. "Il n’y avait aucun modèle de location en France donc on s’est appuyé sur le concept du site américain Rent the Runway, une licorne. Nous avons ensuite tout conçu de A à Z et créer notre propre modèle."



La logistique et la technologie ont été au cœur du concept en plus de l’internalisation du service pressing et réparation. Pour chaque vêtement, Les Cachotières créé une référence unique, centralise les stocks afin, notamment de faciliter les expéditions et d’assurer le suivi du vêtement en établissant une fiche produit détaillée sur son cycle de vie en intégrant les réparations, les locations, les expéditions… "Cela optimise notre process logistique. Nous pouvons privilégier le nettoyage d’une robe qui doit repartir dans la journée par rapport aux autres par exemple." Au plus fort de la saison, au moment des mariages, 1 500 locations partent chaque week-end.

Un vêtement riche en données

Autant de données qui permettent aux Cachotières d’évaluer le taux de rotation et donc de demandes d’un produit ou la durée de vie d’une pièce. "Cette partie data est intéressante pour les marques qui n’avaient aucun suivi après la vente. Nous pouvons identifier le profil de ces nouveaux consommateurs qui louent, suivre les usages du produit et l’impact sur la tenue. Peut-on danser sans qu’une couture lâche ou quelle matière réagit le mieux à différentes tâches ? Les marques ont alors une connaissance des besoins et des usages qu’elles n’avaient pas avant."



A partir de ces données plébiscitées par les marques, ces dernières peuvent faire évoluer leur collection pour concevoir des vêtements plus durables et plus adaptés aux attentes. Prévenue que sa robe bouloche dès son premier lavage, la marque peut ainsi changer de matière ou de fournisseur pour faire évoluer la qualité de son produit.

Des particuliers aux professionnels

Après avoir mis l’accent sur le B2B, devant l’intérêt des marques pour les informations disponibles, Les Cachotières ont d’abord créé un service, Les Cachotières for Brands, en marque blanche pour BA&SH afin de mettre en place la location. Depuis, en 2022, la jeune pousse a mis en place son espace créateurs où les professionnels peuvent se lancer dans un service de location en profitant de plus de 10 000 clientes régulières du site Les Cachotières et d’un fichier de 70 000 noms.



Neuf marques ont rejoint l’espace créateurs comme Vanessa Bruno, Pablo, Septem ou encore les spécialistes de la robe de mariée tels que la Maison Lemoine, By Romance ou Mariane Carême. "C’est un nouveau point de contact entre les clients et les marques." Devant l’évolution des mentalités face à la notion de propriété et d’environnement, Agathe Cuvelier mise sur une croissance de son activité. "Actuellement, la location représente 3,5% du marché de la mode mais devrait passer à 23% d’ici 2030 selon l’ADEME."