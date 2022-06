La plateforme de NFT Magic Eden lève 130 millions de dollars en plein "crypto-krach"

Malgré le "crypto-krach", Magic Eden a démontré cette semaine qu'il était possible de continuer à lever d'importantes sommes d'argent dans le secteur des NFT. La place de marché de jetons non fongibles américaine, fondée il y a neuf mois seulement, a bouclé un tour de table en série B de 130 millions de dollars mené par Electric Capital et Greylock Partners. Ce qui la valorise 1,6 milliard de dollars selon TechCrunch.



Ont également participé au financement Lightspeed Venture, ainsi que les investisseurs historiques Paradigm et Sequoia Capital. La start-up, qui emploie déjà une centaine de salariés, avait bouclé sa série A en mars dernier.



numéro un sur solana

Magic Eden est la plus grosse place de marché sur la blockchain Solana, conçue comme une alternative à Ethereum, et la 3e tous protocoles confondus selon le site spécialisé The Block. La levée de fonds, entre autres objectifs, est destinée à étendre l'activité de la plateforme sur d'autres blockchains. Magic Eden présente une autre particularité : elle a développé une activité liée aux jeux vidéo play-to-earn, Eden Games, qui intègrent les NFT à leur gameplay.



La semaine a été particulièrement riche en actualités pour les plateformes de NFT, puisque eBay a racheté la place de marché britannique KnownOrigin, fondée en 2018, et que la plateforme de trading Uniswap a fait l'acquisition de l'agrégateur de NFT Genie, qui rassemble les offres des différentes places de marché spécialisées. Ces deux opérations ont été réalisées pour des montants non communiqués.