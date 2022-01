La plateforme de travail collaboratif Miro lève 400 millions de dollars

Miro, une plateforme de travail collaboratif qui propose un "tableau blanc en ligne" pour faciliter le travail à distance, a levé 400 millions de dollars en série C, rapporte Techcrunch ce mercredi. Fondée en 2011, elle compte plus de 25 millions d'utilisateurs et parmi ses clients figurent Dell, Cisco, Deloitte et HP. Ce tour de table valorise l'entreprise 17,5 milliards de dollars. Iconiq Growth, Accel, Atlassian, Dragoneer, GIC, Salesforce Ventures et TCV ont participé à la levée, ainsi que plusieurs investisseurs individuels.



La société offre une palette d'outils de collaboration visuelle pour l'organisation des réunions, des flux de travail et des projets, avec une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi (diagrammes, post-it, sprint planning, timeline, mind-mapping…). La collaboration peut s'effectuer en temps réel ou de manière asynchrone. Une API permet également de développer des plug-ins et d'intégrer les tableaux blancs dans les outils utilisés par les clients. L'outil est accessible sur desktop et sur mobile. Miro peut aussi s'intégrer dans d'autres applications, comme Zoom ou Slack.



Miro, basée à Amsterdam et San Francisco, commercialise ses solutions par abonnement, en fonction du nombre d'utilisateurs. Elle est rentable et souhaite désormais financer sa croissance via l'internationalisation, des opérations de croissance externe, et un investissement dans sa distribution. L'entreprise emploie 1200 salariés dans le monde. Elle a bénéficié de l'essor du télétravail, comme l'ensemble de son secteur d'activité. Depuis 2020, sa base d'utilisateurs a augmenté de 500%.