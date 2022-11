La police de San Francisco veut pouvoir abattre des suspects à l'aide de robots

Et si les robots tueurs devenaient une réalité ? A San Francisco, les services de polices demandent à pouvoir utiliser des robots pour tuer des suspects. Une demande officielle a été déposée auprès du conseil de surveillance de la ville qui est son organe législatif, rapporte la presse américaine.

Une demande qui fait débat

L'usage de ces robots tueurs concerne les suspects que les forces de l'ordre considèrent comme une menace suffisante pour que le "risque imminent de mort pour le public ou les officiers de police l'emporte sur toute autre solution disponible." Cette proposition, qui doit être soumise à un vote cette semaine, a déjà rencontré de nombreuses oppositions. "Les robots ne doivent pas être utilisés comme un moyen de recours à la force contre qui que ce soit", a déclaré Aaron Peskin, superviseur au conseil de surveillance.



La police dispose actuellement d'une douzaine de robots télécommandés et entièrement fonctionnels. Ils sont très largement utilisés pour les inspections et le déminage. Mais, comme le rappelle Engagdet, la police de Dallas a montré en 2016 que les robots peuvent être utilisés à des fins mortelles. Un robot a transporté une bombe et tué un homme qui avait abattu 5 personnes et blessé 7 autres personnes.

A New-York, Spot a été abandonné

Ce sujet des robots tueurs revient régulièrement dans le débat public, notamment aux Etats-Unis. Face au tôlé, la police new-yorkaise s'est finalement débarrassé du robot chien Spot de Boston Dynamics. Depuis, il a été aperçu à l'entraînement avec les militaires français.



Pourtant Boston Dynamics, qui a été racheté par Hyundai, a déclaré ne pas vouloir vendre ses robots à des personnes souhaitant les utiliser comme des armes. L'entreprise s'est récemment engagée aux côtés d'autres roboticiens à ne pas créer de soldats robots : ils assurent que le but de leurs recherches est d'aider les gens et que développer des robots militaires nuira à la confiance du public.



Plus largement, l'ONU ne parvient pas à réglementer sur le sujet des armes létales autonomes communément définies comme des armes qui sélectionnent par elles-mêmes leur cible et la détruisent. Sans l'intervention d'un humain. Certains pays s'opposant régulièrement à une telle réglementation. A commencer par les Etats-Unis.