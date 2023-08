La prochaine console de Nintendo pourrait sortir fin 2024, selon des rumeurs

En sept ans et demi de présence sur le marché des consoles de jeu, la Switch du constructeur japonais Nintendo a imposé sa patte. Vendue à plus de 125 millions d'exemplaires à travers le monde, elle a vu se succéder plusieurs appareils rivaux chez ses principaux concurrents Sony, Microsoft et Valve. Surtout, elle a assisté ces dernières années à la propagation de très nombreuses rumeurs au sujet de la console qui lui succédera à l'avenir.



Dernièrement, c'est le média spécialisé Video Games Chronicle (VGC) qui assure avoir obtenu de la part de sources proches du dossier des informations sur le calendrier de Nintendo. D'après l'article, paru lundi 31 juillet, la nouvelle console portable sortirait au second semestre de l'année 2024, à une date inconnue potentiellement proche des fêtes de fin d'année. Alors que les constructeurs de consoles se remettent peu à peu des pénuries de composants, Nintendo n'a ni confirmé ni infirmé l'exactitude de ces informations.

Des kits de développement déjà disponibles

Une façon, selon des experts sollicités par VGC, d'anticiper le déclin des ventes de l'actuelle Nintendo Switch, laquelle commence d'après certains joueurs à accuser son âge. La commercialisation de ce nouvel appareil, que certains ont baptisé par facilité "Switch 2", serait accompagnée par la sortie de jeux vidéo fraîchement développés par Nintendo. Nombre de spécialistes du marché avaient d'ailleurs prédit que le dernier opus en date de la franchise The Legend of Zelda, sorti en mai, allait être réservé à la nouvelle console.



Il n'en fut rien mais VGC rapporte aujourd'hui que des kits de développement logiciel pour la console auraient déjà été communiqués par Nintendo à des studios partenaires. Le site d'information relate également la possibilité de réduire les coûts de fabrication grâce à un écran LCD, en lieu et en place de l'écran OLED qui équipe les consoles premium de la firme japonaise. Du reste, que les collectionneurs de cartouches se rassurent, la console devrait être elle aussi équipée d'un lecteur de jeux vidéo physiques.