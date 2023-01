La proptech Garantme lève 15 millions d'euros et compte être rentable d'ici 2024

La start-up française Garantme, qui se porte garant pour les locataires et sécurise la gestion locative des professionnels de l’immobilier, annonce une levée de fonds en série B de 15 millions d’euros. Un tour de table réalisé auprès de Bpifrance (via Digital Venture), 115K, Axeleo Capital, Bonsaï et New Alpha. Elle avait déjà levé 800 000 euros en 2018 et 4 millions en 2020.

Ces nouveaux fonds serviront, en priorité, à agrandir les équipes commerciales de l’entreprise en espérant doubler le nombre d’agences immobilières partenaires (elles sont 3 500 pour l’heure), mais aussi à renforcer sa technologie de scoring (comprenez de mesure du risque d’impayé), qui fait la force de Garantme.

La proptech en forte croissance (100% de croissance tous les ans depuis 3 ans) a vu ses effectifs passer de vingt à cent personnes en trois ans. Elle couvre actuellement 64 000 appartements en France, soit 1% du parc locatif privé. "Objectif ultime pour les équipes", selon le communiqué, "atteindre la rentabilité d’ici juin 2024" et devenir "le leader de l’assurance dans l’immobilier".

Des critères d’accès à la location plus ouverts

Les critères d’accès à la location, parfois jugés trop restrictifs, empêchent une partie de la population de louer un bien. La seule solution dans ce cas est de présenter un garant, mais encore faut-il en avoir un. Ces normes strictes ont été mises en place en réponse à un autre problème, celui des loyers impayés.

Garantme agit sur les deux. Cette proptech française fondée en 2017 se porte garant pour les locataires et assure les propriétaires en cas de d'impayés. Son système de scoring se veut moins discriminant que ceux des assurances traditionnelles. Alors qu’elles demandent automatiquement un CDI et un salaire trois fois plus élevé que le prix du loyer, Garantme accepte les personnes indépendantes, en période d’essai, les étudiants et les retraités ; et prend en compte d'autres critères comme leur épargne.

La proptech permet ainsi à ceux qui ne rentrent pas dans les grilles traditionnelles d’avoir une chance. Les locataires, si leur dossier est accepté, payent le service à l'entreprise, soit 3,5% du montant du loyer.

Une plateforme SaaS pour les agences et une garantie pour les propriétaires

De l’autre côté, elle propose aux agences immobilières une plateforme SaaS qui facilite et sécurise la gestion locative et ses processus en intégrant les produits d’assurance. Cette automatisation permet aux propriétaires de recevoir la somme en cinq jours en cas de loyer impayé.

Les professionnels de l’immobilier obtiennent des résultats rapides (dans la journée) sur le dossier des locataires. Ils bénéficient d’une technologie d’analyse automatique de leurs justificatifs et de vérification de leur authenticité ainsi que d’une technologie de scoring d’assurance, qui fait la force de l'entreprise.

Garder son avance sur la concurrence

"L’algorithme de scoring de Garantme permet d’élargir l’accès à la location au plus grand nombre tout en sécurisant le portefeuille des agences et de leurs bailleurs. Il est unique en France par sa complexité avec plus de 300 points de données récoltés par locataires", explique le communiqué.

L’idée de cette levée de fonds, au-delà de l’élargissement de ses partenariats commerciaux, est de renforcer cette technologie pour garder son avance sur la concurrence ; sur Luko par exemple, qui a racheté Unkle en mars 2022 pour ajouter à son offre l’assurance loyers impayés.