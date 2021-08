La rapidité de la transformation numérique ne doit pas se faire au détriment des technologues

C’est ce que révèle une étude AppDynamics menée auprès des responsables IT de plusieurs pays (Agents of Transformation 2021: The Rise of Full-Stack Observability) : 75 % pensent que la crise actuelle est un moment décisif pour eux sur le plan professionnel et une chance de briller, et 90 % sont déterminés à faire la différence et à continuer les innovations en 2021.

Cette étude indique que c’est ce fort niveau d'engagement, allié à des compétences solides et à un travail acharné, qui ont permis la transformation numérique accélérée des organisations pendant la pandémie. Dans de nombreux cas, cela a fait la différence entre la survie ou la disparition de nombreuses entreprises.

En moyenne, les responsables IT ont mené leur transformation numérique trois fois plus rapidement qu'avant la COVID-19. Dans le même temps, ils ont dû maintenir des expériences numériques sans failles pour les clients et les employés avec une complexité technique toujours croissante.

Les responsables IT sont mis à rude épreuve

Malheureusement, pour de nombreux responsables IT, l'incroyable contribution de l'année écoulée a eu un impact négatif sur leur bien-être personnel. L’étude AppDynamics révèle que la grande majorité d’entre eux croule sous une pression énorme, a du mal à se détacher du travail et a constamment peur de commettre une erreur qui pourrait s’avérer coûteuse.

91 % des responsables IT à travers le monde affirment qu'ils devront trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée en 2021.

Bien entendu, ces ressentis ne se limitent pas à la seule profession informatique. La pandémie a fait des ravages sur les employés de tous les secteurs, et tout le monde a dû s'adapter à de nouvelles façons de travailler et de vivre.

Une étude de la Harvard Business Review, menée auprès de 1 500 employés dans 46 pays, dans divers secteurs, rôles et niveaux d'ancienneté, a révélé que 89 % des personnes ont déclaré que leur vie professionnelle s’était détériorée et 85 %, que leur bien-être avait diminué, au cours des six premiers mois de la pandémie.

Les organisations se mobilisent pour soutenir les employés

De toute évidence, les responsables IT ne sont pas les seuls à se sentir surmenés et à avoir des difficultés à maintenir l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Mais pour les chefs d'entreprise qui continuent à donner la priorité à une transformation numérique accélérée pour traverser la pandémie du mieux possible, le fait que de nombreux responsables IT se sentent débordés est un signal d'alarme dont il faut tenir compte.

Les 12 derniers mois ont mis en évidence la contribution essentielle des équipes informatiques. Cela se confirmera très probablement au cours des 12 prochains mois, alors que la rapidité d'innovation et des changements s'accélère dans tous les secteurs.

Il n'y a bien sûr pas de solution clé en main. Dans tous les domaines, les organisations font de leur mieux pour traverser cette période. Nombre d'entre elles mettent l'accent sur le soutien à leurs salariés, en lançant des initiatives pour stimuler le moral et l'engagement, promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et protéger la santé mentale des employés.

Il est temps de soulager la pression sur les technologues

En ce qui concerne les responsables IT notamment, il existe des mesures pratiques que les employeurs peuvent prendre pour alléger la pression. L'un des thèmes les plus frappants du rapport « Agents of Transformation 2021 » d’AppDynamics est la frustration croissante des technologues : ils estiment perdre du temps et ne pas être aussi productifs qu'ils le pourraient, car ils n'ont pas accès aux outils et aux données dont ils ont besoin pour être efficace.

En effet, de nombreux responsables IT ne disposent pas d'une visibilité complète et en temps réel de l’ensemble de leur pile technologique, ni des moyens d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes de performance avant que les clients et métiers ne soient affectés. Pas moins de 68 % des équipes informatiques admettent qu’elles perdent beaucoup de temps car elles ne peuvent pas facilement identifier et isoler les problèmes de performance. Et même lorsque les responsables IT sont en mesure d'identifier les problèmes de performance, ils sont ensuite incapables de mesurer l’impact de ces problèmes sur l’entreprise, ce qui rend très difficile la prise de décisions et la hiérarchisation des actions. Comme nous l'avons vu, ces derniers sont extrêmement ambitieux et ont un fort désir d'avoir un impact positif sur l’avenir de leurs organisations ; mais pour l'instant, beaucoup se sentent bloqués parce qu'ils n'ont pas le bon niveau de visibilité et de compréhension des problèmes et de leurs impacts.

Cette situation est non seulement préjudiciable pour les organisations, mais elle a également des implications personnelles pour les équipes informatiques : elle leur fait perdre un temps précieux et génère de la frustration. Ils doivent passer une grande partie de leur journée de travail (et souvent le soir et le week-end) à essayer de rassembler les données et les informations dont ils ont besoin, au lieu de les avoir à portée de main.

Lorsque les responsables informatiques envisagent de nouvelles initiatives pour soutenir et protéger le bien-être des équipes informatiques, ils ne doivent pas négliger les outils et les données techniques qui peuvent faire une réelle différence. Outre les avantages opérationnels et métier, la mise en place des bons outils d'observabilité permet de gagner du temps et d'alléger la pression qui pèse sur les équipes IT tout en maximisant leur productivité. Dans le contexte actuel, il s’agit de la plus grande des priorités.

Contenu proposé par AppDynamics