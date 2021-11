La RATP recrute dans les SI

Nos femmes ingénieures s’engagent pour une meilleure qualité de ville

Elles ont une chose en commun, à la question : « quelle est la place des femmes dans les SI ? », elles répondent : « Elles ont toutes leur place ! Si vous avez une curiosité technique, un esprit scientifique, l’envie de relever des défis ou de créer de nouveaux services, alors c’est un domaine pour vous ».

Je suis Aurélia Souillard, ingénieur informatique, diplômée de l’université Paris Est. Je suis maman de 2 enfants, cherchant comme beaucoup l’équilibre au quotidien entre un travail avec de nouveaux défis et une vie personnelle épanouie.

J’ai intégré la RATP pour mon stage de fin d’étude dans les équipes de maintenance des services de radiocommunication.

La RATP conçoit, développe, met en service puis maintien des systèmes informatiques industriels et télécoms pour tous les métiers : des moins visibles comme la radio des conducteurs, au plus visible comme l’information voyageur ou encore la gestion des lignes automatiques.

Les maintenir en fonctionnement avec le niveau de disponibilité attendu est un enjeu de tous les jours. La maintenance est un métier passionnant, un métier d’équipe et d’experts prêts à relever des défis 24h/24h et 7j/7. Paradoxalement elle prouve son efficacité quand on ne parle jamais d’elle.

Aujourd’hui, je suis pilote projet sur la modernisation et l’automatisation de la Ligne 13. C’est un enjeu majeur pour la RATP. Près de 600 000 passagers y sont comptabilisés chaque jour.

Pour gérer au mieux la conduite à distance des rames automatiques, des systèmes audio et visuels sont mis en place. En clair, des caméras, des micros et des interphones pour interagir directement dans le train. Un certain nombre d’alertes sont aussi remontés comme la détection d’objet sur la voie déclenchant automatiquement l’arrêt du train. D’une façon imagée, nous concevons ce que seront les yeux et les oreilles des exploitants de la ligne pour assurer ces fonctions pour les voyageurs et leurs Sécurité.

La RATP permet de nombreuses opportunités. J’ai rapidement pris en charge une équipe de maintenance des systèmes pour la régulation et l’information voyageur des bus et tramways.

J’ai ensuite développé mes compétences en intégrant les équipes projets afin de participer à la conception des nouveaux services de la RATP. L’entreprise a mis en œuvre tous les moyens pour ma réussite dans ce nouveau métier (accompagnement, formation).





Je suis Clarisse Limouse, ingénieur diplômée de l’institut Catholique d’Arts et Métiers. Ma curiosité excessive et un gout prononcé pour les challenges m’ont orientée vers une carrière scientifique ; j’adore essayer de comprendre comment les choses fonctionnent autour de nous et résoudre des problématiques.

Aujourd’hui, je garde aussi toujours en tête un objectif de concilier une vie de famille apaisée avec un travail actif et intéressant ; savoir trouver le juste équilibre.

J’ai commencé ma carrière dans un bureau d’études spécialisé dans les systèmes de transport. Après 5 ans, j’ai souhaité acquérir une expérience professionnelle à l’étranger, je me suis donc orientée vers un contrat de Volontariat International en Entreprise pendant 2 ans au Chili dans les systèmes de télépéages sans contact et par la suite, 18 mois en Irlande.

A la RATP, dans le service de pilotage projet, j’ai démarré sur des projets de tramway pour continuer sur des projets liés aux systèmes voyageurs et moyens audiovisuels des métros automatiques ; dont celui de la ligne 14 qui vient d’être mis à jour et avec une extension de 4 stations jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. L’exploitant de la ligne 14 dispose de nouveaux outils qui lui permettent d’améliorer son service et notamment l’information diffusée en cas d’incident sur la ligne. Des systèmes qui s’intègrent au quotidien des voyageurs et agents et permettent d’exploiter une ligne de métro depuis un poste de contrôle centralisé.

En tant que responsable de projet, je coordonne une équipe de pilotage et un ensemble de maîtres d’œuvre en charge de déployer les différents sous-systèmes ; une quarantaine de personnes en phase de réalisation, ce qui représente la phase la plus active d’un projet.

La RATP est en pleine restructuration et développement vis-à-vis de l’ouverture à la concurrence, cela présage donc de nouvelles perspectives et opportunités pour les années à venir. Aujourd’hui, je souhaite participer à une aventure dans les services d’exploitation de ligne/station, se retrouver au cœur de la machine pour mieux la comprendre et essayer de l’améliorer par la suite.