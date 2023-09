La RATP teste un bus autonome avec des passagers à bord

C'est une grande première, se félicitent Ile-de-France Mobilités – l'autorité organisatrice de la mobilité dans cette région – et la RATP. Depuis le 11 septembre 2023, un bus autonome circule en journée avec des passagers à son bord sur la ligne 393 qui relie Sucy-Bonneuil à Thiais-Carrefour de la Résistance, dans le Val-de-Marne.

Compléter l'offre actuelle

Le véhicule 100% électrique peut accueillir jusqu'à 17 personnes assises et ne circule pour l'instant qu'entre les arrêts Sucy-Bonneuil et Créteil Pointe du Lac du lundi au vendredi entre 9h et 15h. A l'heure actuelle, il ne fait que compléter la ligne de bus classique aux heures de pointe.



Précision importante : le bus n'est pas totalement autonome, selon la classification des véhicules autonomes en cinq niveaux. En effet, un "safety driver", c'est-à-dire un chauffeur de sécurité, est chargé de "d'assurer la sécurité des voyageurs en toutes circonstances", précise la RATP. En d'autres termes, il doit pouvoir reprendre le contrôle à n'importe quel moment mais n'a pas à le surveiller en permanence (niveau 3 de l'autonomie).



L'expérimentation du bus a eu lieu en plusieurs phases : d'abord de nuit et sans voyageur, puis de jour toujours sans voyageur mais intégré sur une ligne de bus classique. L'Usine Digitale était monté à son bord en septembre 2021 et avait rapporté "des freinages intempestifs liés au passage d'un autre bus sur la voie d'en face ou à la présence de plantes débordant sur la route". Ces défauts ont été corrigés puisque le bus autonome circule désormais avec des passagers à son bord au quotidien.



"Cette nouvelle expérimentation reflète le savoir-faire du groupe en la matière et représente une nouvelle étape majeure pour les mobilités autonomes urbaines en termes de maturité technologique et opérationnelle", a déclaré Gilles Tauzin, directeur de l'innovation au sein de la RATP.

Lancement d'une navette inter-gare

Les expérimentations de véhicules autonomes se poursuivent. Cette fois-ci, c'est une navette inter-gare autonome – reliant la Gare de Lyon, le Pôle de Bercy et la Gare d’Austerlitz – qui a été lancée le 18 septembre avec des voyageurs à son bord.