La Région Occitanie fait appel à Wiseed pour lancer sa plateforme de financement participatif

Baptisée Epargne Occitanie, la nouvelle plateforme régionale de financement participatif, dont la Région Occitanie est actionnaire, va permettre aux citoyens, comme aux entreprises de s'impliquer directement dans l’économie régionale.



"C'est une initiative unique en France", s'est félicitée Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, à l'occasion du lancement officiel de la nouvelle plateforme, créée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie et Wiseed. Acteur de référence du crowdfunding en France, avec pas moins de 275 millions d'euros collectés depuis sa création en 2008 à Toulouse et plus de 630 projets accompagnés, Wiseed apporte son expertise sur l'ensemble des étapes de ce nouveau dispositif régional.



Lever entre 20 et 30 millions d'euros





De leurs côtés, les investisseurs, qu'ils soient domiciliés en Occitanie ou sur d'autres territoires, personnes physiques ou personnes morales, peuvent peuvent engager leur épargne au dispositif à partir de 100 €. "Les financements attribués par Epargne Occitanie interviendront sous forme d’ouverture du capital (equity), de dette obligataire (prêt), ou en dons", précise par ailleurs Mathilde Iclanzan, directrice générale adjointe de Wiseed. L’ambition est de lever très vite entre 20 et 30 millions d’euros. Après un premier appel à manifestation d’intérêt, plus de 250 projets ont été déposés par des entreprises régionales pour un montant total de 50 millions d’euros de demandes de financement.







20 premiers projets déjà sélectionnés Très concrètement, pour être éligibles, les entreprises doivent répondre aux critères suivants : avoir leur siège social, un établissement secondaire en région Occitanie ou un projet de relocalisation et des besoins de financement (en actions ou obligations) de 50 000 euros à 8 millions d'euros sur 7 ans maximum. Les projets devront être validés par le comité de sélection associant les équipes de Wiseed, de la CCI Occitanie et la Région.De leurs côtés, les investisseurs, qu'ils soient domiciliés en Occitanie ou sur d'autres territoires, personnes physiques ou personnes morales, peuvent peuvent engager leur épargne au dispositif à partir de 100 €. "Les financements attribués par Epargne Occitanie interviendront sous forme d’ouverture du capital (equity), de dette obligataire (prêt), ou en dons", précise par ailleurs Mathilde Iclanzan, directrice générale adjointe de Wiseed. L’ambition est de lever très vite entre 20 et 30 millions d’euros. Après un premier appel à manifestation d’intérêt, plus de 250 projets ont été déposés par des entreprises régionales pour un montant total de 50 millions d’euros de demandes de financement.

Une vingtaine de projets ont été retenus pour le lancement de la plateforme. Parmi eux : la société toulousaine Aura Aero, qui prévoit de développer un avion régional électrique, baptisé ERA, dont la mise en service est annoncée pour 2026 ; l’atelier Danton, à Perpignan et sa marque d'espadrilles Made In France, Payote ; Feutre Nature Pyrénées, à Gerde, dans les Hautes-Pyrénées, qui souhaite promouvoir la laine des Pyrénées ; les ruches connectées de BeeGuard, à Labège (Haute-Garonne), ou encore la société lotoise Soben.



Initialement spécialisée dans les amortisseurs pour l’automobile et les trains d’atterrissage pour l’aviation générale, Soben a mis au point un concept de petits robots autonomes pour la logistique, sous la marque Twinswheel. "Nous cherchons à lever 2 millions d'euros pour accompagner la phase d'industrialisation de nos robots", précise Benjamin Talon, président de Soben.



Outre une visibilité accrue grâce au portail régional et l’accès à des financement via la campagne de crowdfunding, les projets retenus par Epargne Occitanie pourront aussi compter sur un "coup de pouce" financier complémentaire de la Région qui interviendra, au cas par cas, en complément des fonds levés auprès des particuliers, via ses différents dispositifs d'accompagnement. De son côté, Wiseed n’exclue pas la possibilité de dupliquer ce nouveau dispositif dans d’autres régions françaises.