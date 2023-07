La résolution européenne sur le remplacement des batteries concerne bien les consoles portables

Les appareils comme la Switch de Nintendo, le Steam Deck de Valve ou encore la ROG Ally d’Asus devront, à partir de 2027, permettre à leurs utilisateurs de changer eux-mêmes leurs batteries. La résolution adoptée le mois dernier par le Parlement européen à des fins de collecte et de recyclage des déchets concerne en effet tout appareil électronique portable, de la trottinette électrique au smartphone en passant par l’ordinateur.



Le média spécialisé Overkill s'est renseigné auprès de la commission et a obtenu confirmation que cette règle affectera bien les fabricants de consoles de jeux. Ces derniers devront donc faire en sorte, en décollant les batteries des autres composants et en distribuant des kits de remplacement do-it-yourself à leurs clients, que leurs appareils soient facilement manipulables. Les manettes et les casques de réalité virtuelle et augmentée seront également concernés.

Des conséquences mondiales

Nintendo et ses concurrents disposent avant l’échéance de plus de trois ans pour se conformer aux nouvelles normes de l’Union européenne et pour réfléchir à leurs stratégies. Pour ce qui est du constructeur japonais, les fans invétérés de la Switch s’interrogent sur l’impact de la résolution européenne sur la sortie très attendue de la Switch 2. Si celle-ci sera commercialisée avant 2027, est-ce que sa batterie sera déjà remplaçable ?



Une chose est certaine d’ici là : cette règle, qui vaut pour l’Union européenne, touchera l’ensemble du marché mondial en obligeant les fabricants d'appareils électroniques à adapter leurs designs. On les voit mal commercialiser des versions européennes sans revoir complètement leurs lignes de production pour le monde entier.