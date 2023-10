La SEC veut forcer Elon Musk à témoigner au sujet du rachat de Twitter

Les relations entre Elon Musk et la Securities and Exchange Commission (SEC) ne cessent de s'envenimer. Quelques semaines après qu'il ait été contraint par cet organisme en charge de la réglementation et du contrôle des marchés financiers de verser 40 millions de dollars pour un tweet mensonger au sujet de Tesla, le milliardaire se retrouve officiellement poursuivi dans le cadre d'une enquête concernant le rachat de Twitter (renommé X).



Déposée le 5 octobre, cette plainte ne touche pas le fond de l'affaire, lequel consiste à déterminer si Elon Musk n'a pas déclaré trop tard sa première prise de participation dans le réseau social en avril 2022, mais concerne l'attitude du milliardaire vis-à-vis de l'enquête. Ce dernier a jusqu'ici refusé de témoigner, notamment lors d'un rendez-vous fixé conjointement en septembre à San Francisco, malgré les demandes répétées de la SEC.

La SEC requiert une ordonnance judiciaire

"Musk ne s'est pas présenté pour témoigner comme l'exigeait la citation à comparaître délivrée par la SEC […]", explique le gendarme de la bourse américain dans un communiqué. Ce n'est que "deux jours avant sa date de témoignage prévue en septembre 2023" que le propriétaire de X "a notifié à la SEC qu'il ne se présenterait pas", justifiant son refus "en soulevant, pour la première fois, plusieurs objections fallacieuses".



La SEC a également fait savoir qu'elle avait proposé plusieurs dates et plusieurs lieux, notamment au Texas où réside Elon Musk, mais que ces efforts n'avaient manifestement jamais été couronnés de succès. Pour pouvoir mener son investigation à terme, elle demande donc à obtenir d'un tribunal fédéral une ordonnance officielle obligeant Elon Musk à se soumettre à la citation à comparaître. En attendant la décision du tribunal, l'enquête se poursuit.



Cité par la chaîne de télévision CNBC, l'avocat du milliardaire a déclaré suite à l'annonce que la SEC avait "déjà recueilli le témoignage de M. Musk à de multiples reprises dans le cadre de cette enquête malavisée – trop c'est trop". Dénonçant un harcèlement et invitant les enquêteurs à lire la biographie fraîchement publiée par le journaliste Walter Isaacson pour obtenir des réponses à leurs questions, Elon Musk semble bien décidé à laisser traîner l'affaire. Au moins jusqu'à ce qu'il soit contraint par la justice de s'expliquer.