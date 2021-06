La smartwatch de Facebook sera équipée de deux caméras et fonctionnera sans smartphone

The Verge en dévoile plus sur la future montre connectée de Facebook ce 10 juin. Le média américain aurait échangé avec deux employés de l'entreprise proches du développement de sa première smartwatch.



Après avoir été dévoilé par The Information en février dernier, le projet smartwatch de Facebook se précise. Prévu pour l'été 2022, l'appareil serait doté d'un écran et de deux caméras, une sur la face avant (où se trouve l'écran) et l'autre à l'arrière. La caméra frontale est destinée aux appels vidéos, tandis que celle au dos capturera des images en résolution 1080p avec autofocus lorsque la montre sera détachée du poignet.



Les utilisateurs pourront par la suite partager leurs clichés directement sur les applications de Facebook, y compris Instagram. Pour se faire une place dans ce marché dominé par Apple et Google, Facebook compte sur sa panoplie d'applications. La montre permettra ainsi de passer des appels vidéo sur Messenger, Instagram et WhatsApp, et ce, sans avoir besoin de la connecter à un smartphone. Elle utilisera une version faite sur-mesure du système d'exploitation Android, et disposera d'une application "compagnon" pour smartphones pour ceux souhaitant lier leurs appareils entre eux.



Un appareil indépendant

En effet, Facebook travaille avec les principaux opérateurs mobiles aux États-Unis afin de prendre en charge la connectivité LTE de la montre. L'objectif est de détacher un maximum les utilisateurs de leur smartphone en leur offrant un appareil condensé, indépendant et tout aussi fonctionnel. "Cela fait partie du projet de Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, de construire davantage de dispositifs grand public qui contournent Apple et Google", écrit The Verge.



A noter que l'appareil pourra être porté ailleurs qu'au poignet. Il pourra être accroché à un sac à dos par exemple, et Facebook collabore avec des partenaires pour créer des accessoires de ce type. Il serait déjà finalisé et en train d'être préparé à une production de masse. Il se déclinerait en trois couleurs : blanc, noir et or. Selon les sources de The Verge, la montre sera proposée à environ 400 dollars, mais le prix est susceptible de changer avant sa sortie.



Des modèles pour la réalité augmentée

Facebook planche sur une montre connectée depuis plusieurs années déjà, et aurait dépensé plus d'un milliard de dollars sur ce projet, d'après The Verge. Des centaines d'employés de l'entreprise travaillerait dessus. Deux autres modèles de montres devraient suivre dans les années à venir. Facebook prévoit à terme d'allier ce nouvel objet à ses lunettes de réalité augmentée, notamment pour leur servir d'interface. L'entreprise prévoit pour ce faire d'utiliser la technologie acquise auprès de CTRL-labs.



Conscient de l'ampleur d'Apple sur le marché des montres connectées, Facebook n'ambitionne que des ventes à six chiffres pour sa smartwatch. Bien loin des performances de la Pomme avec ses 34 millions de montres vendues l'année dernière.