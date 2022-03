La SNCF lance Flexy, un véhicule qui peut passer de la route aux rails

Une navette électrique qui peut rouler à la fois sur les rails et sur la route ? C'est le projet de la SNCF avec Flexy, qu'elle entend utiliser sur des petites lignes ferroviaires fermées dont la longueur varie entre 10 et 30 kilomètres. Ces lignes génèrent trop peu de trafic pour justifier une desserte ferroviaire mais peuvent rester utiles pour la mobilité des personnes dans les zones rurales.



Desserte du dernier kilomètre et libre-service

Aux heures de pointes : un conducteur prend les commandes de la navette pour récupérer les passagers qui réservent un trajet sur une application leur permettant de rester informés en temps réel. La petite navette, qui peut accueillir 9 passagers, assure une desserte particulièrement fine puisqu'elle peut quitter les rails pour circuler sur la route et donc se rapprocher au plus près des habitations.



L'idée est d'assurer la connexion avec les gares ferroviaire et d'acheminer les habitants dans les centres villes en réalisant les premiers et derniers kilomètres par la route. Sur la voie ferrée, Flexy peut s'élancer jusqu'à 60 km/h.



Aux heures creuses, Flexy sera proposée en libre-service, ajoute la SNCF. La navette pourra être réservée par un particulier qui pourra la récupérer sur un parking à proximité d'une gare ou d'un village. Le mot d'ordre est donc la flexibilité (d'où le nom) pour ce service dont la mise sur le marché est prévue pour 2025.







Une expérimentation en 2024

L'objectif du service est de proposer un moyen de transport accessible aux personnes à mobilité réduite et à celles n'ayant pas de voiture ou de permis. Flexy se présente comme une alternative à la voiture individuelle dans les territoires ruraux où il est souvent compliqué, voire impossible, de se passer d'un véhicule personnel. La SNCF assure de plus que les coûts sont divisés par deux par rapport aux solutions ferroviaires classiques



Ce projet de navette rail-route est mené en partenariat avec Milla Group, Michelin et l'Institut de recherche technologique RAILENIUM. Une expérimentation sur une ligne pilote prévue courant 2024. D'ici là, il est nécessaire d'implanter des "plateformes de transition rail-route" permettant à la navette de passer de l'un à l'autre, ainsi que des plateformes pour faciliter le croisement de deux Flexy.