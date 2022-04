La sportech française Gymlib avalée par eGym, son concurrent allemand

La start-up Gymlib, spécialisée dans les abonnements sans engagement à des activités sportives, a été rachetée par l'allemand eGym pour un montant non dévoilé, révèle Les Echos ce 26 avril. "Pour continuer à développer Gymlib, il nous est apparu logique de fusionner avec un autre acteur", a expliqué Sébastien Bequart, cofondateur de la jeune pousse française.



Un abonnement sans engagement

Fondée en 2013 par Sébastien Bequart et Mohamed Tazi, Gymlib était à l'origine d'un moteur de recherche des salles de sport et d'abonnement pour le grand public. Puis, elle a décidé de se spécialiser dans les abonnements sans engagement donnant accès à des infrastructures de sport et de bien-être. L'offre est à destination des entreprises et est cofinancée avec les collaborateurs, à la manière des titres-restaurant.



L'entreprise parisienne revendique 300 000 bénéficiaires, ce qui correspond à 600 entreprises en France, en Belgique et au Luxembourg. De son côté, eGym compte 1,2 million d'utilisateurs, dans 3600 entreprises. Via ses abonnements, elle propose d'accéder à 5500 structures sportives et de bien-être en Allemagne et en Autriche.



Des synergies prévues

Pour Gymlib, ce rachat est une façon de s'étendre à l'international. "C'est difficile de rentrer dans un pays car il faut développer tout un réseau de salles. Cela aurait été très coûteux d'y aller nous-mêmes", a indiqué Sébastien Bequart. Il ajoute que "des synergies seront développées entre les deux entités" sans en préciser la teneur. En revanche, il ne sait pas encore "si on aura une marque commune ou non".



La sport tech est un écosystème en pleine effervescence. Ce secteur connaît une croissance à l'échelle mondiale avec des investissements qui ont augmenté de 360% depuis 2017 pour s'établir à 27,3 milliards de dollars en 2021, d'après une étude réalisée par Roland Berger récemment publiée. Il est largement porté par le fitness connecté, les NFT et les paris sportifs en ligne.