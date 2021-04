La start-up Biloba lève 1,4 million d'euros pour son application de téléconsultation pédiatrique

La start-up française Biloba, spécialisée dans la téléconsultation pédiatrique, vient de lever 1,4 million d'euros. Le tour de table a été mené par Aglaé Ventures et Id4. Calm/Storm Ventures, Inventures, Acequia Capital et plusieurs business angels y ont aussi participé. Il s'agit de la deuxième levée pour cette jeune pousse, la première de 1,2 million d'euros datant de juillet 2020.



Les ordonnances sont désormais disponibles

Grâce à ces nouveaux fonds, Biloba souhaite poursuivre le déploiement de son application de chat médical, disponible sur iOS et Android. En parallèle de cette opération, la société annonce la possibilité d'émettre et de recevoir des ordonnances à la suite d'un diagnostic. En revanche, les professionnels de santé ne peuvent toujours pas prescrire d'arrêt de travail.



Lancé en avril 2020, Biloba est à l'origine d'une messagerie dédiée aux parents qui souhaitent consulter un professionnel de santé. Il suffit d'envoyer un message sur le chat, accompagné selon la situation d'une photographie ou d'une vidéo. L'un des médecins, pédiatres ou infirmiers répondra à cette sollicitation en moins de 10 minutes et sans prise de rendez-vous préalable, promet l'entreprise. Si besoin, il pourra envoyer une ordonnance médicale avec le traitement adéquat.



La consultation est disponible pour tous les enfants de la naissance jusqu'à leurs 16 ans. L'application ne propose pas d'outil de discussion vidéo en direct, estimant qu'il n'est pas idéal pour une bonne prise en charge médicale car il nécessite entre autres une bonne connexion à Internet et un environnement suffisamment calme.



Le service n'est pas couvert par l'Assurance maladie

Le service, disponible tous les jours de 8 heures à 22 heures, est accessible par des abonnements mensuels (12,99 euros), trimestriels (24,99 euros) ou annuels (79,99 euros). Contrairement à la téléconsultation classique, Biloba n'est pas remboursé par l'Assurance maladie. D'ailleurs, Benjamin Hardy, le CEO de la start-up, ne veut absolument pas que son service soit assimilé aux applications de téléconsultations classiques telles que Qare ou MesDocteurs.



Sollicité par L'Usine Digitale, il explique que l'application n'est pas "un outil destiné aux médecins pour la prise en charge de leur patientèle". En effet, les personnes prises en charge via Biloba ne sont pas considérées comme étant des patients des professionnels de santé auxquels ils ont affaire.



L'application est disponible à l'international mais les consultations ne peuvent se faire qu'en français et les ordonnances médicales ne sont valables qu'en France, ce qui limite considérablement son utilisation en dehors des pays francophones.



Les données sont hébergées par Google

Les données de santé transitant par la plateforme sont hébergées par Google Cloud, un service certifié "hébergeur de données de santé" (HDS). Un choix qui n'est pas anodin depuis l'invalidation du Privacy Shield par le juge européen en juillet dernier, d'autant plus pour des informations sensibles.