La start-up californienne Cerebras dévoile son supercalculateur "conçu en dix jours"

Cerebras s’était déjà distingué par le passé par la taille imposante de ses puces spécialisées dans l'accélération de calculs d’intelligence artificielle. La start-up californienne a dévoilé mardi un supercalculateur basé sur lesdites puces.



La société, qui avait levé 250 millions de dollars fin 2021 et est aujourd’hui évaluée à 4,1 milliards de dollars, a vu cette année la demande pour ses accélérateurs exploser à mesure que les géants du numérique lançaient leurs projets d’IA générative respectifs.

"Avec moins d’énergie et à moindre coût"

Condor Galaxy 1 (CG-1), le supercalculateur en question, est doté de 54 millions de cœurs. "Ce que nous montrons ici, c'est qu'il est possible de construire un très grand supercalculateur dédié à l'IA", a commenté Andrew Feldman, directeur général et cofondateur de Cerebras, cité par le New York Times.



La taille des super-puces de Cerebras – environ celle d’une grande assiette, soit 56 fois plus grande que le GPU moyen – fait de CG-1 l’un des plus imposants et des plus rapides supercalculateurs du monde à l’heure actuelle. Le CEO de Cerebras, qui assure que l’assemblage du supercalculateur a pris moins de dix jours, entend "montrer au monde que ce travail peut être effectué plus rapidement, avec moins d'énergie et à moindre coût".

Neuf supercaculateurs dans les prochains mois

La première machine a été vendue à G42, une entreprise basée à Abu Dhabi qui projette de construire et d’entraîner un concurrent arabe au robot conversationnel d’OpenAI ChatGPT. Elle est située en Californie.



Deux autres Condor Galaxy, également conçus pour G42, devraient voir le jour l’an prochain, et seront eux aussi sur le sol américain. Six ordinateurs supplémentaires suivront ensuite, répartis à travers le globe, connectés entre eux et avec les trois précédents dans le but de construire une constellation dotée d’une puissance de calcul de 36 exaflops.



Objectif : concurrencer, en tant que start-up, les mastodontes de la conception de puces dédiées à l’IA. Cerebras et son dirigeant Andrew Feldman n’ont pas choisi au hasard le nom de leur supercalculateur Condor Galaxy, qui illustre au contraire un appétit infini. La galaxie Condor existe bel et bien et est cinq fois plus vaste que la Voie lactée.