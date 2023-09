La start-up clermontoise 4.71 lève 1,4 million d'euros et s'offre un outil de comptabilité carbone

Trois ans après s'être donnée pour mission de minimiser chez ses entreprises clientes le temps perdu à saisir des données comptables par centaines, la start-up française 4.71 vient d'annoncer une levée de fonds en seed de 1,4 millions d'euros. Pour cette grande première fois, ses cofondateurs Armel Sadon, Christophe David et Benjamin Gohory ont fait appel à la société de capital-risque Métropoles Innovations (gérée par UI Investissement), à la caisse régionale Centre France du Crédit Agricole (via sa filiale CACPF Capital Innovation) et à plusieurs business angels.



Pour cette start-up qui développe depuis la ville de Clermont-Ferrand "une solution d'interconnectivité" entre les différents outils de gestion financière que peut utiliser une entreprise, ce tour d'investissement doit permettre un nouvel élan de croissance. Une vingtaine de personnes seront recrutées d'ici la fin de l'année et une exportation de l'offre auprès de sociétés implantées au Benelux, en Espagne et en Italie est prévue.

La comptabilité carbone en supplément

4.71 va également lancer un outil de comptabilité carbone en temps réel qui permettra à ses clients de quantifier les émissions de gaz à effet de serre provoquées par leurs activités. Les entreprises pourront ainsi se fixer des objectifs et détecter, au fur et à mesure, les variations et les écarts avec leurs empreintes carbones du moment. L'occasion pour elles d'entreprendre des mesures correctives le cas échéant afin de respecter les caps qu'elles se seront donnés.



Pensée comme "un atout incontournable pour réussir la transition vers une économie plus durable", selon Christophe David, chief strategy and developement officer de la jeune pousse, cette nouvelle fonctionnalité sera ainsi directement intégrée aux systèmes financiers et comptables des sociétés, lesquelles seront à l'avenir de plus en plus nombreuses à devoir produire un bilan carbone, du moins à l'échelon européen.



Avec l'approbation l'an dernier de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) au Parlement européen, de nouvelles typologies d'entreprises devront en effet commencer à calculer leurs émissions de gaz à effet de serre dès le 1er janvier 2024 afin d'être en mesure de publier un bilan carbone un an plus tard. Une tâche fastidieuse que se promet de faciliter l'outil dernier cri de 4.71.