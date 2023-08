La start-up d'IA Hugging Face lève 235 millions de dollars auprès de Google, Amazon, Nvidia...

Fondée par trois Français en 2016, la start-up new-yorkaise Hugging Face n'en finit pas de croître. Elle vient de confirmer une levée de fonds en série D de 235 millions de dollars, révélée en premier lieu par le média The Information. Plusieurs grandes multinationales américaines, dont Google, Amazon, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, IBM et Salesforce ont investi dans cette société solidement implantée dans le secteur florissant de l'intelligence artificielle.



Avec un total de 395 millions de dollars levés depuis son lancement, la valorisation de la licorne franco-américaine, qui était estimée à 2 milliards de dollars récemment, atteint ainsi 4,5 milliards de dollars. Les dirigeants de Hugging Face veulent désormais redoubler d'efforts dans divers domaines et recruter pour cela de nouveaux employés dans les prochains mois, lesquels s'ajouteront aux 190 actuels. Julien Chaumond, chief technology officer, a indiqué à l'hebdomadaire Le Point que l'effectif français de l'entreprise serait multiplié par deux.

Un avenir prometteur

Avec l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle et en particulier de l'IA générative, la start-up peut aisément tabler sur une croissance durable. Hugging Face propose en effet une plateforme ouverte sur laquelle sont accessibles toutes sortes d'outils d'IA. Parmi les plus de 300 000 modèles qu'elle héberge se trouve notamment le grand modèle de langage de Meta Llama 2 et Bloom, le modèle multilingue issu du projet BigScience et entraîné sur le supercalculateur Jean Zay.



Le modèle économique de la licorne s'appuie sur la facturation de l'accès à ces outils pour les clients professionnels. Plusieurs milliers d'entreprises utilisent en effet ses services aujourd'hui et la tendance n'est pas près de s'inverser. En plus de ses partenariats avec Amazon, Microsoft et Nvidia, Hugging Face s'apprête à voir de plus en plus de clients attirés par l'intelligence artificielle débarquer sur sa plateforme et utiliser ses fonctionnalités payantes AutoTrain, Inference API et Infinity.