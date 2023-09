La start-up de gestion de parkings connectés Izix lève 3 millions d'euros pour accélérer en France

Deux ans et demi après avoir co-fondé Izix, Dorian de Broqueville rêve de voir grandir sa start-up franco-belge. Ce jeudi 28 septembre, le CEO a annoncé une levée de fonds de 3 millions d'euros en fonds propres auprès de Noia Capital, de la Région Bruxelloise et de plusieurs business angels. Avec ces nouveaux capitaux, il entend vendre sa plateforme SaaS (software as a service) de gestion intelligente de parkings à plus d'entreprises françaises et faire atteindre la rentabilité à sa société à l'horizon 2025.

Finis les parkings "archaïques et peu optimisés"

Izix part de cette idée que les villes se transforment, notamment à cause de l'urgence climatique et des efforts de transition qu'elle impose en matière de mobilité. Ce constat, couplé à l'évolution des habitudes de déplacement vers les lieux de travail en milieu urbain, le télétravail s'étant imposé avec la pandémie de Covid-19 dans un certain nombre d'organisations, a donné à Dorian de Broqueville l'envie de repenser les parkings d'entreprises, "ces points de connexion entre les bâtiments et le monde extérieur […] archaïques et souvent peu optimisés", indique-t-il.



Pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises et de leurs employés, la start-up franco-belge développe et commercialise un logiciel capable de gérer les flux de mobilité au niveau du stationnement. Une fois cette solution acquise, les responsables ont ainsi une visibilité en direct sur l'occupation de leurs parkings et peuvent attribuer divers accès à leurs employés. "Cela permet de gérer ces espaces, de les partager, d'en réserver à l'avance, de donner des priorités à certains types de véhicules ou certains salariés : par exemple, tu ne peux rentrer que si tu viens en covoiturage."

Gérer des accès

Les barrières des parkings sont donc connectées à la solution d'Izix, laquelle est notamment capable de lire des plaques d'immatriculation pour accorder ou refuser l'entrée à un véhicule. Au-delà de l'aspect pratique, Dorian de Broqueville dit vouloir "faire évoluer la politique de déplacement de l'entreprise". "Elles peuvent voir, sur des zones définies, lesquelles sont les plus occupées et s'adapter en fonction, détaille le patron. Faut-il augmenter la zone réservée aux véhicules électriques avec des points de recharge parce que tout le monde se l'arrache ? Le flux de vélos est-il plus important le lundi ou le mardi ?"



Autant de données qui peuvent également être utiles lorsqu'elles sont pensées avant la construction de bâtiments et de parkings "en fonction de la typologie de quartier et de population" et permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les usages et donc sur les modalités de stationnement à prévoir.

La France puis l'Europe

Izix équipe à ce stade 150 immeubles d'entreprises entre la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg et la France. La start-up prévoit d'"accélérer la vente" et d'atteindre son objectif de 500 bâtiments d'ici à 2025, dont la moitié devrait se situer dans l'Hexagone (le marché national est évalué à 5000 bâtiments). Le CEO belge Dorian de Broqueville dit être actuellement en période de négociation "avec les plus beaux bâtiments de Paris" pour tenter de leur fournir sa plateforme de gestion. Si l'ambition est par la suite d'"aller plus loin" en Europe, notamment sur le marché allemand, le premier en termes d'immobilier d'entreprise, l'étape française est primordiale.



Dorian de Broqueville se dit fier de la satisfaction de ses clients ("on n'a virtuellement pas de churn", soit de résiliation du service) tout en précisant qu'il doit répondre à de nombreuses demandes. "Il s'agit d'optimiser la gestion des visiteurs et l'intégration de notre solution dans l'environnement technique des entreprises, c'est-à-dire leurs logiciels de gestion de paie ou de congés, relève le cofondateur d'Izix. On a aussi beaucoup de demandes sur l'aspect électrification : comment gérer les flottes électriques et partager les points de charge, notamment."

Des parkings repensés

A ce sujet, le leader du marché dit vouloir accompagner "un changement de paradigme" dans lequel ces nombreux espaces de stationnement révéleraient un "immense potentiel". "Dans une logique d'une ville où la mobilité est beaucoup moins individualisée et potentiellement davantage gérée comme un système, ce qu'on pense sincèrement, c'est que la technologie des parkings va être très importante pour apporter toute une série de services, qu'ils répondent à des besoins de mobilité ou non, avec par exemple des espaces de livraison de colis", résume Dorian de Broqueville.



Sur le plan énergétique, Izix veut encourager des politiques de déplacement moins centrées sur les véhicules thermiques. La start-up coopère avec des sociétés qui fournissent des points de charge électrique et propose de mettre en place des espaces dédiées aux modes de mobilité douce. "Il ne s'agit plus seulement de mettre des petites voitures sur des petits rectangles au sol", s'amuse son CEO.