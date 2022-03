La start-up de livraison collaborative Yper entre dans le giron de Hopps Group

Hopps Group annonce le 8 mars 2022 être en négociations exclusives avec Yper afin de prendre une participation majoritaire dans la start-up. Les détails financiers ne sont pas précisés par les intéressés. Le but est de regrouper les activités de Hopps dans la livraison de courses à domicile, regroupé sous sa division Drive to Home, avec celles de la start-up lilloise sous la marque Yper.



La nouvelle entité sera présidée par Jacques Staquet, l'actuel CEO et cofondateur d'Yper épaulé par deux directeurs généraux : Cédric Tumminello, cofondateur d’Yper et Eric Samson, co-fondateur Drive to Home (Hopps Group).



Pour les particuliers et les professionnels

Yper, start-up fondée en 2016, est spécialisée dans la livraison collaborative. Elle propose des services de livraison aux particuliers et aux commerçants qui sont assurés par des livreurs particuliers. Elle s'est rapprochée d'enseignes comme Cora, Chronodrive, Auchan et Leclerc pour proposer à leurs clients son service de livraison collaborative. Un axe de développement que le nouvel ensemble entend poursuivre en séduisant de nouvelles enseignes de grandes et moyennes surfaces ainsi que des commerçants de proximité.



"Le rapprochement avec Yper est une étape clé de notre stratégie de développement sur le marché de la livraison à domicile, particulièrement pour les produits frais", glisse Eric Paumier, co-fondateur de Hopps Group. Avec cette acquisition, le groupe affirme vouloir concentrer son offre de livraison au départ des points de vente sous la marque Yper. Le projet comprend à la fois un axe industriel et professionnel de livraison à domicile, et un axe collaboratif permettant de "répondre à des enjeux de flexibilité, d’accessibilité et de rapidité sur l’ensemble du territoire", explique Hopps Group dans un communiqué. La nouvelle société pourra notamment s'appuyer sur la technologie "Prédict de livraison dernière génération".



Yper opère déjà sur plus de 5000 villes en France et s'appuie sur une communauté de plus de 150 000 particuliers inscrits et prêts à réaliser les livraisons. L'objectif est de poursuivre son développement dans l'Hexagone puis à l'international.