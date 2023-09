La start-up de livraison Frichti pourrait être reprise par sa concurrente La Belle Vie

Alors que Frichti anticipe une poursuite judiciaire de quelque 200 livreurs de sa plateforme qui dénoncent sa politique de "travail illégal et dissimulé", l'entreprise de livraison de courses et de repas a peut-être trouvé un repreneur. Créée en 2015 et placée en redressement judiciaire en mai dernier, elle intéresserait fortement La Belle Vie, une autre start-up française du secteur, selon le quotidien économique Les Echos.



Après avoir levé 25 millions d'euros en 2021, la foodtech apparaît à ce stade comme un candidat sérieux pour une reprise de l'activité de Frichti. Une offre, jugée "la plus sérieuse" parmi d'autres, a en effet été envoyée à sa directrice générale Olivia Coville. Une version améliorée de la proposition, dans laquelle un tiers des salariés pourrait être conservé, doit toutefois voir le jour le 6 septembre.

Une aubaine pour La Belle Vie ?

D'autres acteurs de la livraison de courses et de repas se sont également positionnés. Les sociétés Refectory (anciennement Dejbox, propriété de Carrefour) et Flink, ainsi que le fonds d'investissement Arts et Biens, ont fait leurs propres offres. Malgré son historique chaotique, avec un rachat en 2022 par Gorillas, lui-même acquis par Getir quelques mois plus tard, et son récent placement en redressement judiciaire, Frichti fait miroiter sa connaissance de plusieurs marchés urbains français et une activité BtoB en développement.



En plus de ses livraisons grand public, la start-up a en effet lancé plusieurs offres pour les entreprises, dont des services de restauration et des comptoirs de click and collect. Une division de la société qui représentait 37% de son chiffre d'affaires en 2022 et "autour des 50% en 2023", selon sa directrice générale citée par Les Echos. Et qui pourrait intéresser son potentiel repreneur La Belle Vie, lequel n'est à ce jour pas investi dans un tel marché.