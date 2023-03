La start-up Defants lève 2 millions d'euros pour sa plateforme de réponse aux cyberattaques

Il faut en moyenne 200 jours pour mesurer l’étendue d’une cyberattaque. C’est à ce délai que souhaite s’attaquer la start-up Defants. Jeudi 16 mars, elle a annoncé une première levée de fonds d’un montant de deux millions d’euros, qui doit lui permettre “d’accélérer [ses] efforts”, explique François Khourbiga, son patron.

Fondée en 2021 à Rennes, Defants propose une solution SaaS aux entreprises, leur permettant de faire collaborer les différents outils qu’elles utilisent déjà face au risque de cyberattaque. L’objectif est de renforcer leurs moyens d’investigation, à la fois de manière préventive pour anticiper les menaces, que de manière réactive pour répondre plus rapidement à un incident.

Moteur de recherche sémantique

La start-up met en avant son moteur de recherche sémantique qui permet aux analystes en cybersécurité d’accéder à “des graphes de connaissance leur permettant d’explorer facilement des chemins d’attaques complexes”. Elle insiste aussi sur l’automatisation des tâches et sur l'aspect collaboratif de ses outils, qui permettent aux entreprises de gagner en efficacité pour identifier les risques et réagir à une cyberattaque.

Avec deux millions d’euros de plus dans ses caisses, Defants ambitionne d’accélérer son développement commercial, de recruter de nouveaux experts et d’enrichir sa gamme de produits. Ces fonds ont été apportés par Cyber Impact Ventures et par le fonds de la région Bretagne Breizh U.

Defants a récemment fait partie des finalistes du prix de la start-up de l’année remis par le Forum international de la cybersécurité (FIC).