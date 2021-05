La start-up DigiLens lance un reference design de lunettes de réalité augmentée

La start-up DigiLens a annoncé le 18 mai la disponibilité en juin 2021 d'un "reference design" de lunettes de réalité augmentée baptisées "Design v1". Il s'agit d'un appareil de référence sur lequel les fabricants peuvent s'appuyer pour développer leurs produits.



Fonctionne avec la Snapdragon XR2

Les Design v1 proposent une technologie plus avancée que les modèles précédents de Digilens, rapporte Chris Pickett, le CEO de l'entreprise, sollicité par Venture Beat. Ce prototype de lunettes fonctionne avec le Snapdragon XR2, une puce dédiée aux casques de réalité virtuelle et augmentée haut de gamme présentée en décembre 2019 par Qualcomm.



Le CEO a également annoncé qu'un certain nombre de clients potentiels, dont les noms n'ont pas été dévoilés, travaillent déjà avec ce reference design. Sur le site de la jeune pousse, deux entreprises sont présentées comme partenaires : Young Optics et Zhejiang Crystal-Optech, toutes les deux spécialisées dans les technologies d'optique (écran, lentilles...).





Un prototype modulaire

Les lunettes utilisent un système d'affichage par guide d'ondes (waveguide) avec un champ de vision diagonal de 50° et 80% de transparence. Elles ont une luminosité de 325 nits.



Le prototype possède différents modules qui peuvent être ajoutés en fonction des besoins des entreprises, tels qu'une plaque frontale, des caméras, des microphones... Ces ajouts alourdissent les lunettes. Son poids passe de 150 grammes à 180 grammes. Mais DigiLens promet que la version finale ne pèsera probablement pas plus de 110 grammes.