La start-up éducative Kahoot investit le marché US en s'offrant Clever pour 400 millions de dollars

Spécialisée dans l'éducation en ligne et l'apprentissage ludique, Kahoot a annoncé ce 6 mai par voie de communiqué l'acquisition de la plateforme californienne de digital learning Clever.



Alors que la demande de solutions d'enseignement à distance explose, la start-up basée à Oslo continue son évolution et vise désormais le marché américain. Le groupe Kahoot va ainsi acquérir 100 % des actions de Clever pour une valeur de 435 à 500 millions de dollars.



Ce n'est pas la fin de Clever pour autant. Bien que détenue en intégralité par Kahoot, Clever continuera son activité en tant que société indépendante et conservera son nom actuel.



20 millions d'élèves par mois

À savoir que Clever est proposé dans 95 des 100 plus grands districts scolaires américains. Cela représente 20 millions d'élèves qui se connectent chaque mois et 5,6 milliards de sessions d'étude.



L'objectif est de poursuivre la croissance de l'activité de Clever aux États-Unis - qui emploie actuellement 175 personnes - et de lui donner un levier pour se développer à l'échelle mondiale aux côtés de Kahoot.



"Proposer la plateforme au monde entier"

Pour Eilert Hanoa, PDG de Kahoot, c'est l'occasion de "collaborer à l'innovation dans le domaine de l'éducation afin de mieux servir tous nos utilisateurs - écoles, enseignants, étudiants, parents et apprenants sur le long terme. Mais aussi de tirer parti de notre envergure mondiale pour proposer la plateforme unique de Clever au monde entier."



De son côté Kahoot ne connait pas la crise. Propulsée par la pandémie, la start-up a bénéficié il y a quelques mois d'un investissement de 215 millions de dollars du conglomérat japonais SoftBank, faisant ainsi grimper sa valeur marchande. Désormais, Kahoot souhaite pérenniser cette tendance.