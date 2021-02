La start-up Famileo, spécialiste de la communication pour les seniors, dépasse le million d'utilisateurs

La distanciation sociale imposée par le confinement amis à l’épreuve le lien intergénérationnel. Déjà en 2015 à la création de Famileo, Armel de Lesquen et Tanguy de Gélis souhaitaient, avec cette gazette papier, rapprocher, enfants, parents et grands-parents. La start-up de Saint-Malo commercialise une solution en ligne permettant aux familles d’envoyer des messages et des photos compilés sous la forme d'une gazette papier à un proche âgé.



Ces contenus ensuite sont livrés au domicile ou dans les maisons de retraite de leurs destinataires. Famileo était déjà engagé dans une dynamique de croissance, le confinement n’a fait que booster cette trajectoire. "Nous avons aujourd’hui 160 000 familles utilisatrices, dont 50 000 en BtoB par le biais de contrats conclus avec des résidences seniors et des Ephads. Nous venons de franchir le million d’utilisateurs actifs. En un an, ces chiffres ont doublé", détaille Armel de Lesquen. Dans le même intervalle, la start-up est passée de 25 à 35 salariés. L’effectif devrait atteindre les 40 personnes d’ici à l’été prochain.



Une croissance maîtrisée

Cette progression permet à la start-up de Saint-Malo d’atteindre, sur son exercice 2020, le seuil de la rentabilité, objectif anticipé avant la crise sanitaire. Ses dirigeants, qui avait ouvert de manière minoritaire le capital de la structure à sa création au groupe Aquarelle.com, entendent poursuivre en ce sens. "Nous sommes en forte croissance. Mais elle reste et doit rester attachée aux seuls revenus générés par notre activité", précise Armel de Lesquen.



Attaché à une croissance maîtrisée, le dirigeant adopte cette même stratégie à l’international où la start-up a signé de premiers déploiements. A ce stade, Famileo se focalise sur un développement en BtoB uniquement. "Nous avons déjà 200 établissements partenaires aux USA et sur le territoire britannique. Les premiers retours sont positifs. Cela valide l’appétence de notre service à l’étranger, mais nous sommes toujours dans une logique de test afin d’affiner l’offre." Pour l’international, un pôle dédié été structuré à Saint-Malo. S’ajoute la filiale ouverte à l’été 2019 à Barcelone regroupant aujourd’hui trois personnes.