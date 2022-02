La start-up française Off Global lance un ordinateur portable sous marque Nokia, le PureBook Pro

Une nouvelle marque fait son arrivée sur le marché des ordinateurs portables : Nokia. Un premier modèle, le Nokia PureBook Pro, sera lancé au deuxième trimestre 2022. Fidèle à sa stratégie actuelle, l'entreprise finlandaise ne gère pas elle-même la fabrication et la vente des appareils, mais a vendu sa marque sous licence à un distributeur... français !



Off Global, une start-up créée pour l'occasion

Derrière ce produit, on trouve donc Off Global, une start-up basée à Lyon, filiale de la société d'investissement Off Financière et Participations (présent notamment dans la distribution de matériel électronique).



Créée en 2020 spécifiquement pour porter ce projet, Off Global est dirigée par David Garcia, l'ancien patron de Wiko, marque française de smartphones qui s'était plutôt bien développée en France pendant un temps malgré des frictions avec son propriétaire chinois. La start-up possède une quinzaine d'employés en France ainsi qu'une quinzaine en Asie.



Un positionnement sur le milieu de gamme

Le Nokia PureBook Pro est positionné sur le segment du milieu de gamme, se voulant qualitatif et avec un ressenti premium grâce à son dos en aluminium. Son design a été conçu en interne à partir de zéro et avec le concours des équipes de Nokia en Finlande et à San Francisco, d'après Laurent Devos, Chief Marketing Officer d'Off Global.



La fabrication sera évidemment gérée en Chine, et l'équipe dirigeante (qui compte également Julien De Prins en tant que CPO et Jonathan Fearn comme COO) a été notamment choisie pour sa connaissance de cet écosystème. Pourquoi lancer une nouvelle marque d'ordinateurs portables en 2022 ? Tout simplement parce que le marché a connu un regain de vigueur avec la pandémie, qui a montré que chaque membre de la famille a souvent besoin d'avoir son propre ordinateur pour étudier ou travailler.





Les différents coloris disponibles au lancement



Écran full HD, Puce Intel de 12e génération

Dans les faits, le PureBook Pro dispose d'un écran LCD IPS avec résolution Full HD (1920 x 1080), d'un processeur Intel Core i3-1220P accompagné de 8 Go de RAM (extensible), et de 512 Go de stockage interne par SSD M.2 PCIe, extensible par carte Micro SD. Il tourne sous Windows 11. Côté connectique, il possède deux ports USB C, un port USB A 3.2, et un jack 3,5 mm pour l'audio.



Il gère le WiFi 5 et le Bluetooth 5.0. Une authentification par empreinte digitale est disponible, la webcam est de 2 mégapixels et les touches du clavier sont rétroéclairées. Sa batterie a une capacité de 57 Wh pour une autonomie maximale estimée de 10 heures. L'ordinateur mesure 35,8 x 23,7 cm et pèse 1,7 kg. Fermé, il fait 1,9 cm d'épaisseur.



A partir de 699 euros

Deux versions seront proposées : avec un écran de 15,6 pouces pour 699 euros, ou avec un écran de 17,3 pouces à 799 euros. Le lancement se fera dès avril en France, Allemagne, Italie, au Benelux et au Royaume-Uni. Il arrivera sur d'autres marchés dans la seconde partie de l'année 2022 : Finlande, Danemark, Suède, Autriche, Irlande, Pologne, Portugal, Espagne, Norvège, Islande, Suède, Maroc, Tunisie, Canada et Thaïlande. A noter que la licence d'Off Global ne couvre pas le marché indien, sur lequel une autre entreprise exploite déjà la marque Nokia.



L'ordinateur sera disponible à l'achat directement sur le site d'Off Globa ainsi que sur des marketplaces et via des distributeurs locaux. La start-up est en discussion avec des enseignes retail dans les différents pays concernés. Passé ce premier lancement, d'autres modèles plus puissants (Core i5 et i7) sont prévus, mais Off Global n'a pas souhaité nous donner plus de précisions.