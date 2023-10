La start-up Humane dévoile le design de son assistant portable dopé à l'IA

C’est une première ambassadrice d’envergure pour Humane. Vendredi 29 septembre, la supermodel Naomi Campbell a défilé, lors de la Fashion Week parisienne, avec le petit projecteur dopé à l’intelligence artificielle développé par cette start-up américaine, accroché sur sa veste.

Assistant intelligent

Après avoir savamment entretenu le mystère sur son projet, Humane a dévoilé cet appareil, baptisé AI Pin, en avril à l’occasion d’un discours de son patron lors d’une conférence TED Talk. Mais la société n’avait pas montré le design final. Une présentation officielle doit se tenir le 9 novembre, au cours de laquelle la date de sortie et le prix de lancement de l'appareil devraient être révélés.



L’AI Pin est un projecteur laser à porter sur soi, un peu comme un pin’s, projetant des images sur une main ou une surface. Il intègre un assistant vocal dopé à l’intelligence artificielle générative. L’appareil est équipé d’une caméra, d’un micro et de plusieurs capteurs, probablement pour pouvoir détecter les mouvements des mains.



Avec son nouvel appareil, Humane entend lancer l’ère annoncée de l’après-smartphone, en offrant une alternative aux lunettes de réalité augmentée développées par Apple ou Facebook. La start-up compte aussi sur l’engouement autour de l’IA générative, surfant sur un partenariat avec OpenAI, le concepteur de ChatGPT.

100 millions levés

En avril, Humane avait montré plusieurs exemples d’utilisation. L’AI pin, qui fonctionne de manière autonome, sans avoir besoin d’être relié à un smartphone, est capable d’identifier et donner des informations sur des objets placés devant lui. Il peut aussi traduire des phrases en utilisant une voix recrée par IA de l’utilisateur. Et aussi faire un résumé des mails et messages ratés pendant une journée.



Humane a été fondée en 2018 par Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno, deux anciens employés d’Apple. En début d’année, elle a levé 100 millions de dollars auprès notamment de Microsoft, Qualcomm ou encore Sam Altman, le fondateur d’OpenAI.



Le secret entretenu par Humane et sa capacité à attirer les investisseurs ne sont pas sans rappeler Magic Leap, qui promettait de commercialiser un casque révolutionnaire de réalité augmentée. Après avoir levé près de trois milliards de dollars auprès de noms prestigieux, l'entreprise a depuis abandonné ses rêves de grandeur, s'étant recentré sur le marché B2B sous la direction de sa nouvelle patronne Peggy Johnson.