La start-up Motivo lève 12 millions de dollars pour accélérer la conception de puces par l'IA

La start-up américaine Motivo a levé 12 millions de dollars le 12 août. Fondée en 2016 par des vétérans de l'industrie des semiconducteurs, elle développe une solution utilisant des procédés d'intelligence artificielle pour accélérer la conception de puces électroniques. C'est donc sans surprise qu'on apprend qu'Intel Capital a mené ce tour de table qui a aussi impliqué Storm Ventures et Seraph Group. Cet investissement porte le total des fonds levés depuis sa création à 20 millions de dollars, d'après Techcrunch.



L'objectif principal de Motivo est de réduire le temps de conception d'un processeur moderne de plusieurs années à seulement quelques mois. A l'heure actuelle, un processeur moderne ne peut en effet pas être conçu en moins de trois ans. Mais la start-up cherche aussi à réduire le taux d'erreurs lors de la production pour garantir un meilleur rendement et des produits aux performances supérieures.



A noter qu'elle ne se contente pas de fournir une boîte noire aux décisions inexpliquées, son logiciel expliquant chacun de ses choix afin de simplifier la supervision et les éventuelles corrections par les ingénieurs. La jeune entreprise a déjà une solution fonctionnelle, capable d'analyser un design (schéma, RTL, netlist), et des clients dont on peut imaginer qu'Intel fait partie, même si elle ne communique pas sur le sujet. Motivo compte actuellement une quinzaine d'employés et utilisera cette levée de fonds pour faire grandir ses effectifs.