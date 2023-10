La start-up RDS boucle une levée de 13 millions d'euros pour son patch de télésurveillance médicale

La start-up RDS, spécialisée dans la télésurveillance médicale grâce à un patch, annonce ce mardi 10 octobre avoir levé 13 millions d'euros en amorçage depuis sa création en 2020. Les derniers fonds ont été apportés par Capital Grand Est, une société régionale de capital investissement indépendante et agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). A cette occasion, Jean-François Rax, partner chez Capital Grand Est, est rentré au comité stratégique de l'entreprise.



RDS est située à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, mais a fait ses premiers pas aux Etats-Unis. "Les premières versions du patch ont été développées par une équipe située en Californie", a raconté Elie Lobel, président de la jeune pousse et ancien CEO d'Orange Healthcare, à L'Usine Digitale.

Une surveillance hospitalière à domicile

La solution baptisée "MultiSense" est composée d'un capteur de 25 grammes sous la forme d'un patch à coller à la peau, d'un smartphone et d'une application pour surveiller le patient à domicile "comme s'il était à l'hôpital". Le but : faciliter la mise en place de protocoles d'hospitalisation courts permettant de réduire les durées moyennes de séjour à l'hôpital.



Le patch, installé par l'équipe médicale à l'issue d'une opération, est composé de "cinq biocapteurs miniaturisés" qui collectent en temps réel 6 paramètres : la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la température cutanée, l'activité et la posture. MultiSense dispose également d'un système d'alerte qui s'active "lorsque l'un des paramètres passe au-dessus d'un seuil donné pendant une certaine durée", a-t-il ajouté.



Ces informations sont envoyées sur une plateforme consultable par le patient et son équipe médicale. "On veut s'assurer que le patient – qui était stable à sa sortie d'hospitalisation – reste stable", a expliqué le CEO. Les données sont envoyées et stockées sur un cloud fourni par l'entreprise Coreye certifiée "hébergeur de données de santé" (HDS).

Commercialisation prévue en janvier 2024

Durant 2022, six essais cliniques ont été menés sur 150 patients et des volontaires sains avec des résultats probants, d'après Elie Lobel. L'année 2023 est consacrée à l'obtention du marquage CE, étape indispensable avant une future commercialisation en janvier 2024. "Etant un dispositif médical de classe IIa [risque potentiel modéré/mesuré, ndlr], MultiSense doit présenter la même précision de mesure que les moniteurs hospitaliers", a détaillé le président.



C'est justement son avantage concurrentiel : "ce qui distingue notre solution c'est la performance des mesures, le nombre de paramètres qui se mesure et la facilité d'installation, en cinq minutes". RDS met également en avant l'impact environnemental de sa solution. Le capteur est réutilisable après nettoyage et reconditionnement. Après l'Europe, l'entreprise souhaite s'attaquer au marché américain grâce à une série A en préparation. "Nous avons déjà présenté notre solution à des hôpitaux qui sont désireux de mener des projets pilotes avec nous", a confié le président.