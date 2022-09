La start-up Skezi s'associe à Withings pour le suivi des patients atteints d'hypertension artérielle

Les start-up Skezi et Withings s'associent dans le cadre d'un partenariat autour des patients atteints d'hypertension artérielle. Lorsqu'elle n'est pas traitée, cette maladie chronique – la plus fréquente au monde – constitue un important facteur de risque cardiovasculaire (infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral) et favorise la survenue des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.



Ces jeunes pousses collectent et traitent des données de santé avec des moyens différents. Withings commercialise des objets connectés dédiés au bien-être et à la santé. De son côté, l'entreprise Skezi, issu d'un partenariat entre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Université de Paris, a développé un logiciel SaaS de collecte de données par les patients directement.



Collecter des données de vie réelle

Ensemble, les entreprises vont collecter et analyser les données des personnes malades au quotidien. C'est ce qu'on appelle les données de vie réelle, par opposition aux données expérimentales. Elles seront collectées par deux canaux. Le premier est le tensiomètre BPM Connect de Withings. Le second comprend les questionnaires transmis aux patients par Skezi et les comptes-rendus médicaux. Elles seront visualisées grâce à la plateforme de Withings et permettront le suivi quotidien des patients par les pharmacies.



"Les données de santé issues des objets connectés sont clairement un outil de plus dans notre approche globale des individus. Ils nous permettent de mesurer plus précisément, de suivre plus durablement et surtout de diminuer la charge pour les patients de saisir certaines données", a déclaré Jean-Philippe Bertocchio, néphrologue et directeur général de Skezi.