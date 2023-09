La start-up Stane lève 10 millions d'euros pour digitaliser les établissements de santé

La start-up lyonnaise Stane, connue auparavant sous le nom d'O Santé, annonce ce mardi 19 septembre une levée de fonds de 10 millions d'euros. Elle a réuni le Fonds Souverain Auvergne Rhône-Alpes et le fonds Mutuelles Impact gérés par Siparex.

Des structures de soins nouvelle génération

Fondée en 2019, Stane est décrite comme "une société à mission engagée pour la santé en ville" par ses fondateurs, Mehdi Djelamani et Tiphanie Perr, ostéopathes de formation. "En montant une maison de santé, nous nous sommes rendu compte de la difficulté pour les professionnels de santé à créer des structures de soins et à adopter des innovations", raconte le CEO Mehdi Djelamani à L'Usine Digitale. D'où l'idée de proposer un accompagnement à des porteurs de projets dans "la création de structures innovantes pour disrupter le système de santé en ville" en mettant à leur disposition "toutes les fonctions support : juridique, administrative, immobilière, technologique, RH, communication et santé publique".



Une fois cette brique posée, Stane a décidé de proposer ses services au quotidien aux professionnels de santé et à les aider à développer des solutions innovantes. "Stane service" et "Stane Lab" sont nés. "Nous sommes ainsi devenus le premier réseau intégré de santé dédié à améliorer le fonctionnement de la médecine de ville", résume Mehdi Djelamani.

Des tests sur le terrain

En pratique, Stane va par exemple proposer aux start-up d'être intégré dans une structure de soins afin de pouvoir travailler sur "des données médicales en vie réelle". Elle a ainsi accompagné Apneal qui développe un dispositif de dépistage de l'apnée du sommeil via un smartphone. "Le produit est testé sur des patients et avec des médecins généralistes et des pneumologues", explique le président.



Côté business model, Stane se rémunère sur "les subventions données par l'Agence régionale de santé (ARS), la Sécurité sociale et les collectivités territoriales" pour la création de structures. Sur la partie service, elle se rémunère sur "les économies générées" et pour le développement d'innovations, sur "les forfaits de recherche clinique".

450 structures accompagnées d'ici à 2027

Depuis sa création, Stane a accompagné 115 structures de soins, "de type maison de santé", indique le CEO. 70% d'entre elles se situent dans des déserts médicaux. D'ici à 2027, elle ambitionne d'en accompagner 450. Pour passer ce cap, elle emploiera 100 personnes d'ici la fin de l'année.



Pour les prochains mois, l'entreprise poursuit deux objectifs. Le premier est le lancement d'une application, "une sorte de portail" sur lequel toutes les technologies développées avec Stane Lab seront mises à disposition des professionnels de santé. Le second est la mise en place d'un entrepôt de données de santé grâce auquel les utilisateurs pourront développer des innovations à partir d'un gros volume de données. L'identité de l'hébergeur de données n'a pas été encore arrêtée, indique le CEO.