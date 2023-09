La start-up Swan lève 37 millions d'euros pour exporter sa solution de finance intégrée

Swan fait figure d'exception. Alors que les levées de fonds se font rares, la jeune pousse parisienne annonce ce mercredi 13 septembre avoir rassemblé 37 millions d'euros auprès de Lakestar et de ses investisseurs historiques. Son objectif : exporter sa solution à l'international.

Faciliter le lancement de produits financiers

Créée en 2019 avec le start-up studio eFounders spécialisé dans les fintech, Swan a développé une plateforme permettant aux entreprises SaaS, marketplaces et fintech de déployer rapidement des produits et services bancaires au sein de leur produits à destination de leurs clients finaux. A travers des API, elles peuvent intégrer des comptes, des cartes bancaires ainsi que des IBAN dans leurs flux de travail. Pour proposer ces services, la start-up dispose d'une licence de monnaie électronique attribuée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).



Swan travaille aujourd'hui avec plus de 100 clients, dont Carrefour, et a déjà traité plus de 7 milliards d'euros de transactions. Présente en France, Espagne et Allemagne, l'entreprise prévoit de se lancer aux Pays-Bas avant la fin de l'année et en Italie début 2024. Pour soutenir sa croissance, elle souhaite recruter de nouvelles personnes sur les deux prochaines années pour compléter ses 150 employés.

Devenir une grande banque de détail européenne

Pour "devenir une grande banque de détail européenne", comme l'ambitionne son co-fondateur et CEO Nicolas Benady, Swan souhaite élargir son offre en introduisant de nouveaux produits adressés aux grands comptes, parmi lesquels des méthodes de paiement étendus, telles que le prélèvement automatique et les paiements par carte. L'objectif est de séduire des nouveaux secteurs, comme l'assurance, les plateformes de commerce B2B et le voyage en ligne.



Swan n'est pas la seule entreprise sur le marché du BaaS. Treezor, entreprise rachetée par la Société générale en 2019 et soutenue par Mastercard, propose un service similaire.