La start-up Tilak Healthcare, spécialiste du suivi de la vision à domicile, lève 10 millions d'euros

La start-up parisienne Tilak Healthcare annonce ce jeudi 12 octobre une levée de fonds de 10 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Elaia, avec la participation d’investisseurs historiques – Swen Capital Partners, et iBionext Growth Fund – rejoint par CapHorn, les laboratoires Théa, Adelie, ainsi que plusieurs business angels. Avec ce nouveau financement, l'entreprise a levé près de 22 millions d'euros depuis sa création en 2016 au sein du start-up studio Ibionext.

Un réflexe comme le brossage de dents

Tilak Healthcare a été fondé par le professeur José-Alain Sahel, directeur de l'Institut de la vision et du département ophtalmologie à l'hôpital des Quinze-Vingts, et Édouard Gasser, ancien directeur chez Gameloft. "Nous voulions faire de la santé visuelle un réflexe au quotidien, comme le brossage de dents", résume à L'Usine Digitale ce dernier, actuel CEO.



C'est ainsi qu'ils ont développé l'application OdySight qui, par des jeux vidéo, permet de suivre au quotidien les personnes atteintes par la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la rétinopathie diabétique. Ces deux familles de pathologies, qui touchent 500 000 personnes en France, sont actuellement traitées par des injections intravitréennes (administration de médicaments à l'intérieur de l'oeil). Elles ne permettent pas de guérir le patient, mais de maintenir sa vision. "Il faut traiter pour maintenir la vision mais quand le dommage est fait, c'est irréversible, d'où la nécessité de suivre en temps réel pour éviter une propagation", explique Édouard Gasser.



OdySight propose deux tests médicaux à effectuer quotidiennement. Le premier est un test d'acuité visuelle via la présentation de symboles de tailles et d'orientations variées. Il mesure l'habilité à en distinguer les détails. Le second est la grille d'Amsler, une grille composée de lignes horizontales et verticales utilisée pour évaluer la partie centrale du champ visuel. C’est un outil notamment employé par certains ophtalmologistes pour détecter des scotomes (tâches) ou des métamorphopsies (lignes courbes) dans la vision centrale de patients atteints de maculopathies.



Le médecin reçoit une alerte si la vision de son patient se détériore. L'objectif est de pouvoir le prendre en charge en urgence et de proposer le traitement adéquat.

Deux canaux de distribution

Pour distribuer son dispositif médical marqué CE, Tilak Healthcare a tissé des partenariats commerciaux avec des laboratoires, tel que Théa. Le second canal, plus récent, passe par l'expérimentation prévue par l'article 51. Un mécanisme temporaire de financement par la Sécurité sociale qui permet à l'entreprise d'être rémunérée pour chaque utilisateur. "Nous avons déposé un dossier pour bénéficier d'un remboursement de droit commun à la fin de l'expérimentation", indique le CEO qui fixe à 2025 la rentabilité de son entreprise. Au total, depuis sa création, OdySight a été prescrit à 12 000 patients par 350 médecins, soit "25% des spécialistes français de la rétine", précise-t-il.



Grâce à ces nouveaux fonds, la jeune pousse souhaite continuer sa croissance en France et conquérir de nouveaux marchés, en particulier aux Etats-Unis et en Allemagne "où des graines ont été semées". "L'objectif est de toucher 25 000 à 30 000 patients et 50 à 60% des spécialistes d'ici fin 2024", indique Édouard Gasser. Après les maladies de la rétine, Tilak Healthcare souhaiterait se diversifier en proposant un suivi pour la myopie de l'enfant et le glaucome (une maladie chronique de l'œil due à des lésions du nerf optique).