Verteego lève 2,5 millions d’euros pour conseiller les commerçants sur leur approvisionnement

Verteego est une start-up française créée en 2018, qui commercialise depuis deux ans une plateforme SaaS dédiée aux acteurs du retail. Exploitant deux bases de données via plusieurs technologies d’intelligence artificielle, elle permet à ces derniers d’optimiser leurs prises de décisions liées à la vente et à l’approvisionnement.

Ce 27 avril 2023, l’entreprise annonce avoir levé 2,5 millions d’euros en seed avec la participation des fonds Archipel Ventures, Supercapital, Holnest et Finoli, ainsi que de Bpifrance et de plusieurs business angels. Elle dit vouloir se constituer une force commerciale et renforcer ses équipes R&D pour continuer d’améliorer ses algorithmes et trouver de nouveaux clients.

Des prédictions mêlant historique des ventes et contexte socio-économique

Clément Guillon, co-fondateur et directeur d'exploitation de Verteego, explique que la plateforme "fiabilise les prises de décision des commerçants et e-commerçants sur les produits, les ventes, les prix et les stocks".

En fait, elle les conseille sur les quantités de commande à effectuer et les prix à pratiquer pour chaque produit au regard du contexte socio-économique voire géopolitique, des prix du marché, mais aussi d’un tas d’autres paramètres tels que le taux de chômage, les données météorologiques et les événements "extraordinaires" (Black Friday, soldes, soirée league des champions, grève, etc).

Ces éléments constituent la base de données de Verteego, qui la combine aux informations des clients : référentiel produits, référentiel points de vente et historique de vente pour prédire les comportements clients. L’idée étant de leur permettre de bien vendre et d’anticiper la juste quantité qui sera écoulée pour ne pas avoir de stock sur les bras ni de rupture de stock.

Gain économique, optimisation logistique et anti-gaspi

Le logiciel s’appuie ensuite sur une technologie que Clément Guillon précise propriétaire, alimentée par une combinaison d’algorithmes d’optimisation, d’algorithmes de séries temporelles, de deep learning et de machine learning.

"Concrètement, la plateforme va dire à Monoprix par exemple (qui est l’un de nos clients historiques) qu’il lui faut prévoir tant d’exemplaire de tel produit à tel prix, sur tel point de vente et à telle date", résume le co-fondateur. Il ajoute que cela offre à ses clients un triple gain : économique (amélioration des ventes et des marges), logistique (meilleure gestion des stocks) et écologique (réduction du gaspillage). "Si on se questionne beaucoup sur l’aspect éthique de l’IA ces derniers temps, chez Verteego, nous sommes persuadés qu’elle peut conjuguer croissance et sobriété".

Trouver de nouveaux clients et partenaires

20 grands comptes utiliseraient d’ores et déjà la plateforme à l’instar d’Europcar, de Chronodrive ou de Manpower. La start-up vise les 50 clients d’ici la fin de l’année, continuant à cibler "des entreprises qui réalisent plus de 100 millions de chiffre d’affaires par an en France et en Europe" selon les mots de Clément Guillon. Il est beaucoup moins précis en ce qui concerne son propre chiffre d'affaires, mais assure n’être "plus très loin du point d’équilibre", dernière étape avant la rentabilité.

Avec ces nouveaux fonds, il entend recruter des commerciaux et des ingénieurs, améliorer ses algorithmes, et "obtenir le plus de partenariats possible avec les grands éditeurs (AWS, SAP, Microsoft, Oracle…) pour que la plateforme soit interopérable avec les logiciels des clients, quels qu’ils soient".