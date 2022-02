La super app financière Vivid Money lève 100 millions d'euros pour son expansion européenne

La France n'est pas la seule patrie des fintechs en Europe. Vivid Money, une super app de gestion financière allemande concurrente de Lydia, a annoncé le 7 février une levée de fonds en série C de 100 millions d'euros, qui la valorise 775 millions d'euros. Le tour de table a été mené par son investisseur historique Greenoaks Capital, avec la participation de Ribbit Capital et de SoftBank.



Fondée en 2019, la croissance de la start-up berlinoise a été très rapide. Elle est passée de 100 000 utilisateurs en avril, date de sa dernière levée de fonds, à 500 000 clients en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. L'application offre des services bancaires, d'investissement en actions, en ETF, en crypto-actifs et en métaux précieux, ainsi que dans des Spac, une offre rare – mais risquée – pour les investisseurs particuliers.



Elle propose en outre un programme de cashback. Elle se rémunère par le biais de commissions ainsi que sur les spreads, et propose également depuis peu une formule alternative et forfaitaire d'abonnement mensuel à 9,90 euros par mois.



De nouvelles offres d'assurance et de crédit

La fintech, qui dispose de bureaux à Berlin, Amsterdam, Dublin et Moscou, va profiter de sa nouvelle levée de fonds pour recruter au sein de ses différentes implantations européennes. Elle compte également enrichir ses fonctionnalités liées à l'éducation financière, lancer ses services dans cinq nouveaux pays cette année, et proposer de nouveaux produits. Actuellement, ses effectifs se montent à 300 salariés.



En termes de nouvelles offres, Vivid table sur des propositions d'assurance qu'elle a déjà commencé à déployer avec des partenaires assureurs (dont Axa) dans les domaines du mobile, de la mobilité et de la santé, et sur le crédit.