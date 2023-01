« La technologie sans connaissance business n’est pas suffisante. Et vice-versa. » Isabelle Blangarin

Quelles sont les étapes à suivre dans un processus de digitalisation ?

Une transformation digitale, cela commence comme pour n’importe quel autre projet en entreprise : avec une stratégie. Quels sont mes objectifs ? Quelle est ma feuille de route ?

En revanche, il y a une particularité importante : nous devons innover tout en prenant en compte l’historique et la dette technique. Bien souvent, on hérite de systèmes et d’infrastructures anciens et parfois dépassés, et souvent manquant d’agilité pour s’adapter aux besoins nouveaux. C’est donc là le défi : comment moderniser une organisation avec agilité tout en se reposant sur des outils qui ne sont plus suffisants ? Comment opérer de grandes transformations avec une interruption et un impact négatif minimums sur le business ? Comprendre l’existant est donc une des premières questions à se poser lorsqu’on entame la digitalisation de son business.

Comment devons-nous aborder et gérer cette problématique de la dette technique ?

Le besoin est donc d’apporter de l’agilité dans les process et infrastructures existants, sans pour autant les remplacer complètement. C’est toute la valeur des solutions proposées par ServiceNow : créer le lien entre le système en place et celui que l’on imagine pour le futur.

Avec notre plateforme, nous apportons cette souplesse tandis que nos partenaires apportent eux leurs connaissances métier et réalisation. La technologie sans connaissance business et compétence d’implémentation ne sert à rien. Et vice-versa.

Nous travaillons aussi bien avec de grandes sociétés de conseil et intégration, des intégrateurs plus régionaux et des spécialistes de leurs secteurs (RH, finance…). Ensemble, nous co-créons des solutions vraiment adaptées aux besoins des clients.

En résumé, nous allions nos forces : du côté ServiceNow, nos outils permettent de mener à bien techniquement les projets de transformation digitale. Du côté de nos partenaires, ils ont une expertise approfondie de leurs sujets de prédilection.

Nous pourrions presque parler d’alliance parfaite avec notre écosystème partenaire. Ils apportent leur savoir-faire pour construire et réaliser une stratégie de transformation digitale, et nous apportons les solutions. Nous sommes tous gagnants : nos entreprises associées, et bien sûr les clients !

Ce que retiennent nos partenaires, c’est la puissance et l’adaptabilité de notre plateforme ServiceNow. Cela leur permet d’accompagner leurs clients sur le long terme, et de faire évoluer la solution au fur et à mesure des besoins.

Nouez-vous aussi des liens particuliers avec des partenaires technologiques ?

Nous avons en effet des partenariats avec de grands éditeurs comme Microsoft, Google, People Soft, IBM pour ne citer qu’eux. C’est ce que l’on appelle chez nous le « Work better together ».

Au cours des deux dernières décennies, le paradigme a changé. La notion de compétition a évolué vers celle de « coopétition », c’est-à-dire que l’intérêt des clients prend le dessus sur l’intérêt individuel de chaque éditeur… Et l’intérêt des clients est de pouvoir profiter de solutions innovantes et porteuses de valeurs.

Par exemple, nous embarquons certaines de nos solutions dans celles de Microsoft, et cela simplifie le travail du client qui n’a plus à utiliser deux systèmes puisque tout est réuni en un seul.

Et l’humain dans tout ça ?

Il est indispensable d’embarquer toutes les parties prenantes dans un projet ambitieux de transformation digitale. Ce sont des projets pouvant amener des changements profonds dans l’expérience utilisateur, menés sur plusieurs mois, voire des années, donc l’adhésion de tous – du plus haut niveau de la hiérarchie jusqu’aux équipes opérationnelles – est indispensable. C’est tout l’enjeu de la conduite du changement.

Dans la gestion d’un projet, la communication revêt un caractère crucial. C’est un des éléments importants dans le choix d’un partenaire selon sa problématique.

En résumé, ce sont les compétences et le talent qui font tout. Sans humain, rien ne se produirait !