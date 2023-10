La version moins chère et moins performante du Vision Pro d'Apple coûtera entre 1500 et 2500 dollars

La marque à la pomme a bel et bien l'intention de commercialiser une version plus abordable du bijou technologique dont elle a révélé les caractéristiques techniques en juin dernier et qui doit sortir "début 2024". Pour que ce casque de réalité mixte haut de gamme baptisé Vision Pro rencontre son public malgré un prix de vente exorbitant fixé à 3 499 dollars, Apple veut en effet proposer un équivalent moins performant et moins cher.



De la même façon qu'il existe des iPhone et des iPhone Pro ainsi que des MacBook et des MacBook Pro, la firme vendra donc vraisemblablement des Vision et des Vision Pro. D'après les informations de Bloomberg, cet appareil de seconde zone équipé de matériaux moins coûteux à la fabrication vaudra quand même son pesant d'or à l'achat. "L'entreprise a discuté en interne de prix allant de 1 500 à 2 500 dollars", écrit le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter dédiée aux produits Apple.

Une version moins puissante et une autre de deuxième génération

Bien qu'il reste élevé pour le marché de l'immersif, ce prix cassé représente tout de même une réduction majeure pour les fidèles d'Apple. Celle-ci s'accompagne toutefois de changements importants, pensés par une équipe initialement dédiée à la conception de lunettes autonomes de réalité augmentée. À la différence du Vision Pro, ce casque ne sera pas doté de l'écran extérieur EyeSight qui avait pour promesse de laisser entrevoir le regard de l'utilisateur à son entourage direct.



Toujours sur la partie externe de l'appareil, le nombre de capteurs sera revu à la baisse. De son côté, le Vision Pro devrait en compter 13. Pour finir, Bloomberg évoque des écrans à plus faible résolution et, surtout, un processeur d'iPhone pour remplacer la puce M2. Malgré ces annonces indiscrètes, on ne sait toutefois pas si ce casque "low-cost" sortira ou non en même temps que le Vision Pro, c'est-à-dire au premier semestre de 2024.



Mais Apple travaille déjà au développement d'un Vision Pro de deuxième génération. L'objectif n'est pas cette fois de réduire les coûts de production et le prix de vente mais plutôt d'optimiser l'expérience de l'utilisateur. "Ce casque sera doté de toutes les fonctionnalités mais sera plus petit et plus léger, ce qui le rendra plus confortable à porter", indique Mark Gurman. Il devrait également être équipé de lentilles correctrices directement intégrées à sa technologie.