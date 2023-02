La ville d'Oakland, en Californie, victime d'une cyberattaque par rançongiciel

"Oakland connaît une panne de réseau. Plusieurs systèmes non urgents, y compris la messagerie vocale de la ville d'Oakland, sont actuellement touchés ou hors ligne. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous travaillons à la restauration des services", affiche le site web de la ville américaine lorsqu’on s’y connecte. C’est pourtant plus qu’une simple panne que connaît cette ville de 440 000 habitants, voisine de San Francisco et située de l’autre côté de la baie éponyme.

Depuis la nuit du 8 février, les équipements informatiques de la municipalité sont victimes d’une cyberattaque par rançongiciel, dont les effets se font toujours sentir. Le numéro 911 peut toujours être appelé pour les urgences mais la mairie recommande de remplir un rapport en ligne pour toute plainte non urgente, et prévient que des retards sont possibles. Il est aujourd’hui impossible aux habitants de payer en ligne leurs impôts, leurs amendes de stationnement ou leurs frais de parking, et même d’appeler les services concernés de la municipalité.

"De nombreux services non urgents", indique le communiqué de la ville, ont en effet été affectés, notamment la capacité de la mairie à collecter les paiements, enregistrer les remontées d’informations et à délivrer des permis et licences. Certains locaux de la municipalité d’Oakland sont donc fermés. "Nous encourageons le public à envoyer un courriel aux services de la ville auxquels ils veulent s’adresser, avant de se rendre dans les locaux de la municipalité", recommande la ville.

L’état d’urgence déclaré depuis le 14 février

Les systèmes informatiques de la ville ont été placés hors ligne dès la découverte de la cyberattaque pour essayer de la contenir. "La ville d'Oakland continue à travailler 24 heures sur 24 pour mettre en œuvre des plans de récupération qui rétabliront les systèmes touchés aussi rapidement et de façon aussi sûre que possible", promet-elle. Des agences locales, californiennes et fédérales participent également à l’enquête.

La municipalité a déclaré l’état d’urgence à partir du 14 février, ce qui lui permet d’acheter les équipements et matériaux nécessaires au bon fonctionnement des services publics et d’en appeler aux services d’urgence si nécessaire. Le nom des cyberattaquants, le type d’informations qu’ils détiennent et le montant de la demande de rançon n’ont pas été rendus publics.

Oakland est loin d’être la première ville américaine visée par un ransomware. Atlanta, en Géorgie, avait été victime d’un logiciel similaire en mars 2018, et avait dû débourser 17 millions de dollars pour en réparer les dégâts, d’après des documents confidentiels de la municipalité obtenus par les médias américains. Plus près de nous, la ville de Caen (Calvados) avait été touchée par une cyberattaque en septembre dernier, qui avait affecté la site internet de la ville, la messagerie interne et les services d'état civil.