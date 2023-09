La ville de Morlaix fait face à une cyberattaque

La ville de Morlaix, dans le Finistère en Bretagne, a été victime d'une attaque informatique, a annoncé la municipalité le 21 septembre dans un message posté sur son compte Facebook. Elle a provoqué le dysfonctionnement total des adresses emails de l'ensemble des services. En revanche, les accueils physiques et téléphoniques ont été épargnés.



Le site internet de la ville reste également accessible. "Un délai de traitement peut cependant être plus long qu'habituellement", a précisé la municipalité. Elle a ajouté que "tout est mis en oeuvre pour un retour rapide à la normale" sans préciser de calendrier.

Deux serveurs touchés

Dans les détails, à la suite de la découverte de l'intrusion dont le point d'entrée reste encore inconnu, "les deux serveurs touchés" ont été immédiatement "arrêtés", a confié Jean-Paul Vermot, le maire de Morlaix, dans le cadre d'un échange accordé à Ouest France. Il raconte avoir alerté l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques (Anssi), comme la règlementation l'y oblige. Il n'a pas précisé si des données avaient été aspirées par le hacker.



Morlaix s'ajoute à la très longue liste des villes victimes d'une cyberattaque. Dernièrement, c'est Betton, une commune de la métropole de Rennes, qui a été touchée par un ransomware. Les hackers avaient mis leur menace à exécution en publiant 2% des données volées sur le dark net. On peut également citées Chevilly-Larue, Angoulême, Morcenx-la-Nouvelle et Lille. L'Anssi avait relevé ce phénomène dans son panorama des menaces en 2022 ; les collectivités locales constituant la deuxième catégorie de victime la plus affectée par les ransomwares après les TPE, PME et ETI.

Mettre en lumière les villes engagées contre les cyberattaques

Pour mettre en lumière l'engagement des collectivités territoriales en matière de cybersécurité, la gendarmerie nationale, l'Alliance pour la confiance numérique et le groupement d'intérêt public Cybermalveillance ont lancé le label "Commune Cyber Dynamique". Il sera octroyé à toutes les collectivités qui le souhaitent, indépendamment de leur niveau initial, tant qu’elles s’engagent à améliorer leur cybersécurité et à s’attaquer à leurs vulnérabilités.