La ville et l’agglomération d’Angoulême victimes d’une cyberattaque

"En raison d’une attaque informatique, les sites de la mairie d’Angoulême sont actuellement hors ligne", affichait mardi matin le portail Internet de la ville charentaise. Le site de la communauté d’agglomération Grand Angoulême et celui de sa médiatique L'Alpha se contentaient de leur côté d’un laconique "Services momentanément indisponibles".



La raison de ces mises à l’arrêt inhabituelles tient en un mot : une cyberattaque. La municipalité d’Angoulême et son agglomération, comme beaucoup d’autres collectivités et services publics avant elles cette année, sont victimes depuis lundi d’une attaque "qui a entraîné un arrêt total du réseau et de la téléphonie", selon France Bleu.

Un cabinet d’experts appelé à la rescousse